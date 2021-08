OM Mercato : Marseille devancé par un cador pour un crack de Ligue 2

Publié par Thomas le 09 août 2021 à 18:35

Très courtisé depuis le début de l’été, la jeune pépite du Toulouse FC Amine Adli ne devrait pas rester en Ligue 2 BKT la saison prochaine tant sa cote en Europe est élevée. Selon RMC Sport, le Bayern Munich aurait approché l’entourage du joueur pour l’enrôler cet été. Les Bavarois auraient même proposé un projet sérieux de carrière au Français qui prétendrait à être numéro 4 dans la hiérarchie des ailiers aux côtés de Kingsley Coman, Leroy Sané et Serge Gnabry. Auteur d’une saison remarquable avec 8 buts et 7 passes décisives avec le Téfécé, Adli possède une valeur de 6 millions d’euros selon Transfermarkt, à un an de la fin de son contrat. Les Bavarois grillent la priorité à l’ OM qui s’était positionné depuis plusieurs semaines pour récupérer l’attaquant.

Mercato OM : Le Bayern se rapproche d’Amine Adli

Tout proche de la montée en Ligue 1 la saison dernière le Toulouse FC garde de nombreuses satisfactions de la très belle année passée. Parmi elles, l’attaquant français de 21 ans Amine Adli, qui fait partie des grandes révélations de la Ligue 2 BKT. Auteur de 36 matchs la saison passée avec le TFC, le joueur a impressionné le championnat par sa technique et son élégance balle au pied. Si l’ OM s’était positionné pour le recruter, un cador européen a carrément proposé à la jeune pépite toulousaine un projet à long terme.

Le natif de la région normande se serait fait approcher par le Bayern Munich, comme l’avance RMC Sport. Les Bavarois aimeraient introduire Amine Adli dans la rotation en attaque en tant que 4e attaquant dans la hiérarchie, et ainsi bénéficier d’un certain temps de jeu. Longtemps dans le viseur de l’ OM, il se pourrait que la pépite de 21 ans décide de quitter la France et fasse un bond de géant dans sa jeune carrière.

Si la destination d’Amine Adli est encore incertaine, son départ du TFC semble d’ores et déjà acté. Interrogé il y a quelques semaines au micro de RMC, le président des Violets Damien Comolli avait confirmé la tendance. "Il va partir parce qu'il ne veut pas rester. Il partira cet été."