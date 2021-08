Bordeaux Mercato : une offre de l'AC Milan pour un ancien du PSG

Publié par Thomas le 10 août 2021 à 01:55

En proie à de graves soucis financiers, les Girondins de Bordeaux sortent petit à petit la tête de l’eau, depuis l’arrivée tout d’abord d’un nouveau repreneur en la personne de Gérard Lopez, puis d’un nouvel entraîneur, Vladimir Petkovic, bourreau de l’Equipe de France avec la sélection suisse à l’EURO. Si les bordelais se montraient très timides depuis le rachat du club le 23 juillet dernier, le nouveau propriétaire hispano-luxembourgeois a récemment fait savoir que différentes offres de gros clubs lui étaient parvenues pour des pièces maîtresses de l’effectif du FCGB.

Selon le quotidien L’Equipe, l’AC Milan se serait positionné pour enrôler la pépite de 20 ans Yacine Adli chez les Girondins depuis 2019. Le milieu de terrain formé au Paris saint Germain aurait reçu une offre de 10 millions d’euros de la part des Rossoneri.

Bordeaux mercato : Les Girondins ont reçu une offre de 10M€ pour Yacine Adli

L’AC Milan n’en finit plus de piocher dans le championnat de France. Après Mike Maignan du LOSC et Fodé Ballo-Touré de l’AS Monaco, le club lombard va désormais chercher en Gironde. Auteur d’une saison pleine avec Bordeaux (35 matchs disputés pour 2 buts et 5 passes décisives), le jeune milieu de terrain franco-algérien de 20 ans Yacine Adli est dans le viseur du Milan, qui aimerait l’enrôler cet été. Le club aurait formulé une offre de 10 millions d’euros aux dirigeants du FCGB, pour leur pépite sous contrat jusqu’en 2023. Selon L’Equipe, le profil du joueur plairait au directeur technique milanais, qui n’est autre que la légende Paulo Maldini.

Formé au PSG depuis son arrivée en 2013, le natif de Villejuif fait des débuts en professionnel à 17 ans, lors du dernier match de championnat face à Caen. Longtemps courtisé par l’Angleterre, Adli décide finalement de signer son premier contrat pro avec Paris le liant au club jusqu’en 2021. Le 31 Janvier 2019, le milieu de terrain est recruté par Bordeaux pour 5,5 millions d’euros, où il s’imposera progressivement comme titulaire.