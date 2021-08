PSG Mercato : Messi répond à Laporta pour son départ du Barça

Publié par JEAN-LUC D le 10 août 2021 à 07:55

Lors de sa conférence de presse de vendredi passé, Joan Laporta, président du Barça, a expliqué que le nouveau contrat de Lionel Messi, courtisé par le PSG « aurait mis le club en danger. » Après l’annonce officielle de son départ, l’attaquant argentin a donné sa version des faits sur cette affaire rocambolesque.

Lionel Messi lâche ses vérités à Joan Laporta

Si Joan Laporta estime avoir évité au club une catastrophe parce que le nouveau contrat de Lionel Messi aurait mis le FC Barcelone en danger, l’international argentin assure avoir tout donné pour rester. « On a vu que c’était impossible, qu’on ne pouvait pas. J’ai fait tout ce que je pouvais, le club a réfléchi et puis on a vu qu’on ne pouvait pas le faire. On a discuté, mais je peux assurer que de mon côté, j’ai fait tout ce qui était possible. Je voulais rester », a expliqué Messi devant les journalistes.

Poursuivant, l’ancien capitane des Blaugranas a éclairé son auditoire sur les ultimes négociations avec le club espagnol. « Le président a expliqué. Le club a une dette très importante et ne veut pas s'endetter davantage. Pourquoi l'étirer davantage si c'est presque qu’impossible. Je dois penser à mon avenir et à ma carrière, c'est ce que je dois faire à partir de maintenant. J'avais baissé 50% de mon salaire et on ne m'a plus rien demandé. Ce qu'ils ont dit après coup, à savoir qu'ils demandaient 30 % de plus, est un mensonge. Ce n'est pas vrai », précise-t-il.

Lionel Messi désormais attendu au PSG

Après 21 ans de présence continue au FC Barcelone, Lionel Messi quitte définitivement la Catalogne. Selon plusieurs sources concordantes, le septuple Ballon d’Or va poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain. L’attaquant de 34 ans est même attendu dans la capitale française pour passer sa visite médicale avant de parapher son bail de trois saisons avec les Rouges et Bleus.