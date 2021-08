Mercato OL : Un avantage pour les Lyonnais dans le dossier Boga

Publié par ALEXIS le 10 août 2021 à 19:35

Le nom de Jérémie Boga, cible de l’OM, est aussi associé à l’ OL, en quête du successeur de Memphis Depay parti au Barça. Selon Le Progrès, l’attaquant est enclin à rejoindre Lyon.

L' OL et Jérémie Boga, intérêt réciproque

À la recherche d’un attaquant capable d’empiler des buts comme Memphis Depay, enrôlé par le FC Barcelone, l’ OL est toujours intéressé par les services de Jérémie Boga (24 ans). D’autres clubs comme l’OM en Ligue 1 et l’Atalanta Bergame en Serie A sont également sur les rangs pour tenter de recruter l’attaquant de l’US Sassuolo. D’après Le Progrès, ce dernier « n’est pas insensible à la proposition de l’Olympique Lyonnais et a tendu sérieusement l’oreille quand Lyon a manifesté son intérêt ». Il faut noter que l’intérêt réciproque de l’international ivoirien est un avantage non négligeable pour le club rhodanien.

Le prix de l'attaquant, un gros obstacle pour Lyon

Toutefois, l’ OL est confronté à un obstacle, en plus de la forte concurrence de l’Atalanta Bergame. En effet, la direction de US Sassuolo a fixé l’indemnité de transfert de Jérémie Boga à 30 M€. Rappelons que le club italien a repoussé une offre de l’Atalanta estimée à 23 M€. Outre Jérémie Boga, les noms de Sardar Azmoun du Zénith Saint-Pétersbourg et Xherdan Shaqiri de Liverpool sont également associés à l’ OL, qui cherche le remplaçant de Memphis Depay.

Pour revenir au natif de Marseille, il n’a plus qu’une saison de contrat à Sassuolo, soit jusqu’à fin juin 2022. Selon Transfermarkt, il vaut 20 M€ sur le marché des transferts. Jérémie Boga a l’avantage de connaître la Ligue 1. Il avait joué avec le Stade Rennais, sous la forme d’un prêt de Chelsea, son club formateur lors de la saison 2015-2016.