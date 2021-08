OM, Nice, Monaco Mercato : Une star du Barça affole la Ligue 1

Publié par JEAN-LUC D le 11 août 2021 à 07:35

À trois semaines de la fin du mercato estival, les clubs de Ligue 1 s’activent toujours afin de renforcer au mieux leurs différents effectifs. Si le PSG vient de réaliser le coup du siècle en s’offrant gratuitement Lionel Messi, l’ OM, l’OGC Nice et l’AS Monaco aimeraient aussi se servir du côté de Barcelone.

Samuel Umtiti poussé vers la sortie à Barcelone

Arrivé en 2016 en provenance de l’OL contre un chèque de 25 millions d’euros, Samuel Umtiti n’est plus le bienvenu à Barcelone. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, le défenseur central de 27 ans est prié de se trouver un nouveau point de chute d’ici la fin du mercato estival. D’ailleurs, l’international français fait partie des joueurs du FC Barcelone qui ont été copieusement hués lors de la 56e édition du Trophée Gamper, qui s'est déroulée dimanche soir et qui a vu la victoire du Barça (3-0) sur la Juventus Turin, suite à l’annonce du départ de Lionel Messi. L’avenir du champion du monde 2018 semble donc désormais s’écrire loin de la Catalogne. Selon les informations du quotidien Sport, les dirigeants du Barça veulent régler le cas Umtiti cette semaine. Et le natif de Yaoundé dispose d’opportunités en Ligue 1.

Mercato OM, Nice, Monaco : Umtiti de retour en L1 ?

Pas dans les plans de Ronald Koeman, Samuel Umtiti pourrait venir se relancer en Ligue 1 cette saison. En effet, le journal catalan Sport assure que l’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais est dans le collimateur de l’Olympique de Marseille, de l’OGC Nice et de l’AS Monaco. Toutefois, le média sportif précise que c’est Besiktas qui est en pole position dans ce dossier puisqu’il pourrait prendre en charge une grande partie de son salaire la saison prochaine, dans le cadre d’un prêt. Alors que son entraîneur Ronald Koeman lui a clairement expliqué qu'il sera relégué à la dernière place dans la hiérarchie des défenseurs, Samuel Umtiti étudie toutes les options en vue d’un départ de Barcelone.

Affaire à suivre…