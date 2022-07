Real Madrid Mercato : Le Real boucle le transfert d'un grand attaquant !

Publié par Nicolas le 08 juillet 2022 à 12:56

Real Madrid Mercato : Après des semaines de négociations intenses, un attaquant international quitte le Real pour découvrir un club de Serie A.

Real Madrid Mercato : Luka Jovic rejoint la Fiorentina

L'attaquant international serbe du Real Madrid, Luka Jovic, s'est engagé pour 2 ans avec la Fiorentina, 7e de Serie A à l'issue de la saison 2021-2022 et qui disputera la Ligue Europa Conference cette saison. Le jeune buteur a satisfait sa visite médicale avant de s'engager avec la Viola. Il viendra renforcer une attaque florentine un peu orpheline depuis le départ de son serial buteur Dusan Vlahovic pour la Juventus en janvier dernier.

La Fiorentina avait acheté le buteur du FC Bâle, Arthur Cabral, pour remplacer Vlahovic mais l'attaquant brésilien a connu des débuts difficiles en Serie A, marquant seulement 2 buts en 14 matches de championnat avec la Viola. Dans l'accord conclu entre le Real Madrid et la Fiorentina, le club italien ne paiera aucune indemnité de transfert mais prendra en charge l'entièreté du salaire de l'attaquant. Le Real percevra également 50% de la somme perçue par la Fiorentina en cas de revente du joueur. De son côté, Luka Jovic espère retrouver du temps de jeu et de la confiance afin d'être appelé dans la sélection serbe pour disputer la Coupe du Monde 2022.

Real Madrid Mercato : Les Merengues se débarrassent d'un flop

Âgé de 24 ans, Luka Jovic était arrivé au Real en 2019 pour la somme de 60 millions d'euros en provenance de l'Eintracht Francfort après une saison stratosphérique avec les Aigles. Malheureusement pour lui, Jovic n'a jamais su justifier cette somme ni les attentes placées en lui. Il était reparti à l'Eintracht en janvier 2021 pour se relancer, ce qu'il avait en partie réussi à faire, inscrivant 4 buts en 18 matchs avec le club allemand.

Malgré cette parenthèse en Bundesliga, le buteur a vécu deux saisons difficiles, et n'a jamais réussi à trouver sa place au sein de l'effectif madrilène. Il part tout de même de Madrid après avoir remporté une Liga et une Ligue des Champions avec le club merengue même s'il n'a pas beaucoup participé à l'obtention de ces titres sur le terrain, ayant joué seulement 19 matches et inscrit 1 seul but en Liga en 2021-2022. Après le départ de Gareth Bale pour Los Angeles FC, les Merengues ont réussi à trouver une porte de sortie à un deuxième gros salaire du club.