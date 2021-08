OM Mercato : Benedetto lâche un bel indice sur son avenir

Publié par Timothée Jean le 12 août 2021 à 16:35

Annoncé vers un départ au Betis Séville, Dario Benedetto va-t-il finalement poursuivre son aventure à l’Olympique de Marseille cet été ? L’attaquant argentin vient de lâcher un bel indice qui laisse à penser que son avenir serait déjà réglé.

OM Mercato : Benedetto parti pour rester à Marseille ?

Dario Benedetto (31 ans) a été performant lors de la préparation estivale avec l’Olympique de Marseille, mais l’international argentin a les oreilles qui sifflent. En effet, alors qu’il se dit « heureux à Marseille » et prêt à travaille d'arrache-pied pour aider l’équipe cette saison, l’attaquant argentin ne cesse d’être annoncé parmi les joueurs que le club phocéen souhaite vendre cet été pour financer la suite de son mercato ambitieux.

Récemment, la presse espagnole indiquait que Dario Benedetto était proche de poser ses valises au Betis Séville. Les différentes parties engagées dans ce dossier seraient même proches de conclure un accord pour son transfert. Un départ imminent qui permettrait alors à l’ OM d’attirer un nouvel avant-centre capable d’épauler efficacement Arkadiusz Milik. Deux ans après son arrivée dans la cité phocéenne, Dario Benedetto est donc loin de faire l’unanimité. Pourtant, le joueur de 31 ans n’a jamais caché son souhait de rester à Marseille. Il n’a aucune intention de partir et vient de lâcher un indice qui confirme cette thèse.

Dario Benedetto est heureux à Marseille

Le site officiel de l’ OM a retweeté un post de l’attaquant argentin de 31 ans ce jeudi. Sur cette image, on aperçoit un Dario Benedetto tout heureux sous le maillot Ciel et Blanc, accompagné du hashtag « Allez OM ». L’attaquant marseillais ne laisse donc transparaître aucune impression d’avoir tourné le dos à son club. Bien au contraire, Dario Benedetto se sent bien à l’Olympique de Marseille, malgré tout ce qu’il se dit sur lui et compte bien honorer son bail expirant en juin 2023. Mais reste à savoir si sa direction l’entend de cette oreille.