Mercato OL : Bosz tranche sur l’avenir de Jason Denayer

Publié par ALEXIS le 13 août 2021 à 15:55

Jason Denayer n’a pas disputé le premier match de l’ OL en Ligue 1, contre Brest (1-1), la semaine dernière. Peter Bosz a clarifié la situation du défenseur central, avant le déplacement de son équipe à Angers, dimanche (13h).

Absent du groupe de l’ OL contre le Stade Brestois lors de la 1ère journée de Ligue 1, Jason Denayer a des envies d’ailleurs. Le club rhodanien souhaite pourtant prolonger son contrat qui expire en juin 2022. Avant la 2e journée de Ligue 1 ce week-end, Peter Bosz a fait le point sur la situation du défenseur central. « Ils (les décideurs de l’Olympique Lyonnais, ndlr) veulent le prolonger, mais ne réussissent pas », a-t-il lâché en conférence de presse, ce vendredi.

« Si Jason Denayer est là, je vais l'utiliser, mais pour le club, c'est autre chose. Ce sont pour moi deux choses différentes », a souligné l’entraîneur des Gones. En d’autres termes, l'arrière de 26 ans sera aligné s’il trouve un accord avec la direction de l’ OL pour prolonger son contrat. « Jason Denayer est là et quand il sera prêt, je vais l'utiliser bien sûr », a fait savoir Peter Bosz.

Un transfert se profile pour Jason Denayer

Jean-Michel Aulas et Juninho font certes tout leur possible pour prolonger le bail de l'ancien joueur de Manchester City, mais ils sont bien conscients que le transfert de ce dernier est la solution finale. Ils éviteraient ainsi le départ libre de l’international belge (27 sélections) à la fin de la saison 2021-2022. En attendant le dénouement de son dossier, Jason Denayer pourrait rester à l’écart, s’il s’oppose à un départ et refuse toujours de prolonger son contrat.

Pour rappel, le natif de Jette (Belgique) a rejoint l' OL en août 2018 en provenance de Galatasaray (Turquie) où il avait été prêté par Manchester City, lors de la saison 2017-2018. Son transfert avait été bouclé à 10 M€. En trois ans à Lyon, il a joué 119 matchs, dont 87 en Ligue 1, a marqué 5 buts et a offert une passe décisive.