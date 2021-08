Man City Mercato : Tout est bouclé pour Harry Kane !

Publié par Thomas le 13 août 2021 à 16:15

Le mercato britannique est en pleine révolution, que ce soit Manchester United (Varane), Chelsea (Lukaku) ou encore Tottenham (Gil et Romero), les cadors de Premier League ont décidé de frapper un gros coup lors de ce mercato estival. Néanmoins, s’il y a une écurie qui surclasse la concurrence en termes d’ambition cet été, c’est bien Manchester City, qui après avoir signer la star des Villans, Jack Grealish, est en passe de boucler le dossier Harry Kane.

Selon Nicolò Schira, il n’y a désormais plus aucun doute quant au fait que le buteur anglais s’engage cet été chez les Citizens. Si l’attaquant de 28 ans est finalement retourné au camp d’entraînement des Spurs après plusieurs jours de tensions, son départ de Londres semble de plus en plus proche.

Harry Kane : Nouvelle offre de 150 millions d’euros en approche

Lors de son traditionnel live Twitch, le journaliste italien Fabrizio Romano, très à l’actualité sur le dossier Harry Kane, a fait part que Manchester City allait passer à la vitesse supérieure pour le buteur des Three Lions. La direction mancunienne s’apprête à formuler une offre finale de 150 millions d’euros plus de « gros bonus » à Tottenham afin de les convaincre définitivement de lâcher leur star. En interne, tout serait déjà bouclé entre le joueur et les Citizens, et cela depuis début juin ! Kane a déjà donné son accord au club pour un contrat de cinq saisons. Il devrait toucher un salaire de 21 millions d’euros par saison.

Nuno Santo, nouvel entraîneur des Spurs cette saison est resté pour le moins évasif à son sujet « Harry Kane s’est entraîné aujourd’hui. Bien sur nous avons eu une conversation mais c’est un échange privé. Il est avec nous et c’est un joueur de Tottenham… Nous devons penser à demain désormais », une déclaration qui ne devrait pas rassurer les supporters du club londonien.