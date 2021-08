Mercato OM : Benedetto au Betis, plus que deux détails à régler

Publié par Timothée Jean le 14 août 2021 à 07:35

Dario Benedetto est concerné par le mercato OM. Il devrait quitter l’ Olympique de Marseille lors cet été. Selon les dernières informations venues d’Espagne, il ne reste plus que deux détails à régler pour finaliser son transfert au Betis Séville.

Mercato OM : Betis proche d’un accord pour Benedetto

Après avoir bouclé les transferts de huit recrues majeures cet été, l’ OM s’active ce mercato estival pour réduire son effectif devenu pléthorique. Plusieurs joueurs devraient quitter le navire marseillais dans les prochains jours. C’est notamment le cas de Dario Benedetto, lequel n’entre pas dans les plans de Jorge Sampaoli.

En quête de renfort offensif, le Betis Séville a sauté sur l’occasion et touche pratiquement au but pour l’international argentin. Le Mundo Deportivo révèle que tout de foot espagnol a déjà bouclé un accord du côté du joueur qui lui aurait déjà donné son OK verbal pour rejoindre son maillot cet été. Il ne manquerait plus qu'une entente financière entre les deux clubs pour finaliser l’opération du transfert de Dario Benedetto. Cet accord économique ne devrait pas tarder non plus, selon la source.

Le journaliste de Sportitalia, Rudi Galetti, indique que les négociations entre l’ OM et le Betis Séville sont en bonne voie. Le club andalou souhaiterait se faire prêter Dario Bendetto. Cette proposition du club ne déplait pas aux dirigeants marseillais. Le confrère assure alors que le transfert de l’attaquant phocéen au Betis Séville « n’est plus qu’une question de temps ». Toutefois, un second détail bloque toujours son transfert.

Mercato OM : Marseille attend son remplaçant

La source explique que l’OM espère recruter un renfort en attaque avant de céder Dario Bendetto. Même si l’Argentin ne fait plus partie des titulaires au sein de l'équipe olympienne depuis longtemps, son départ laissera un vide au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli. C’est la raison pour laquelle les dirigeants s’attèlent à trouver un nouveau renfort offensif cet été. Les noms d’Alexander Sorloth (RB Leipzig), Willian José (Real Sociedad) et Giovanni Simeone (Cagliari) sont associés à Marseille ces derniers jours.