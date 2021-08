Bordeaux Mercato : Petkovic apprécie les recrues des Girondins

Publié par ALEXIS le 17 août 2021 à 08:35

Bordeaux a remonté 2 buts à l’OM, lors de la 2e journée de Ligue 1, dimanche. Les recrues estivales des Girondins ont été performantes. Vladimir Petkovic, nouvel entraîneur des Bordelais, n’a pas manqué de le souligner, après le nul arraché au Vélodrome.

Bordeaux : Petkovic, « Pembélé apporte plus de concurrence et de vitesse »

Mené (2-0) par l’ OM en première période (34e et 41e), Bordeaux est revenu à hauteur des Phocéens, en deuxième période. La recrue estivale Timothée Pembélé a été l’auteur du premier but des Girondins (2-1, 51e). Le FCGB a égalisé ensuite grâce à Rémi Oudin (2-2, 57e). Outre le jeune attaquant prêté au club au scapulaire par le PSG, les deux autres recrues estivales : Ricardo Mangas et Gideon Mensah (arrières latéraux gauches) ont brillé. Le premier est arrivé du Boavista (Portugal), tandis que le deuxième est prêté par le RB Salzbourg (Autriche).

Contrairement à ces derniers, Timothée Pembélé n’était pas titulaire. Il est entré en jeu à la place d’Edson Mexer, juste après la pause (46e). Le défenseur de 18 ans a donc marqué son premier but sous le maillot de Bordeaux, lors de sa première apparition, après seulement 5 minutes sur le terrain. Appréciant la prestation de la pépite formée au Paris Saint-Germain, Vladimir Petkovic n’a pas caché sa satisfaction. « Il apporte certainement plus de concurrence et plus de vitesse », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Vladimir Petkovic satisfait de toute son équipe

De façon plus globale, le nouveau coach des Marine et Blanc a aimé la performance de son équipe. « Je dois dire que je suis content de tout le monde. On a joué au foot », a-t-il confié. Après sa défaite contre le promu Clermont Foot (0-2), à domicile, lors de la 1re journée de Ligue 1, Bordeaux prend son premier point et remonte ainsi au classement général, de la 19e à la 16e place. Cela, avant la venue d’Angers SCO, le dimanche 22 août (15h).