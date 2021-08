OM Mercato : 30 M€, une grosse vente se profile à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 16 août 2021 à 19:55

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara fait partie des joueurs susceptibles de quitter l’ OM cet été. Un dossier délicat compte tenu des exigences financières des dirigeants marseillais. Mais la vente du minot marseillais pourrait se décanter dès cette semaine.

OM Mercato : La vente de Boubacar Kamara se précise

Pur produit du centre de formation de l’ OM, Boubacar Kamara fait régulièrement parler de lui lors de ce mercato. Et pour cause, l’international espoir français refuse jusqu’ici de prolonger son contrat expirant en juin 2021 avec l’ Olympique de Marseille. Ce refus permanent du minot marseillais commence à agacer ses dirigeants.

Pablo Longoria a récemment mis la pression sur son jeune joueur, l’incitant à vite se décider. Cela n’a visiblement pas fonctionné puisque Boubacar Kamara hésite toujours à prendre une décision concernant son avenir, laissant ainsi sa direction prendre la meilleure formule existante pour le club. L’ OM, afin d’éviter qu’il parte gratuitement dans douze mois, envisage désormais de le céder cet été. Le FC Séville a rapidement flairé la bonne affaire.

La presse espagnole révélait que le club andalou souhaite le recruter afin de compenser le probable départ de Jules Koundé. Cet intérêt pressant du FC Séville ne laisse pas insensible le minot marseillais. Mais les exigences financières de l’ OM bloquent ce dossier. Le club marseillais réclame pas moins de 30 M€ pour son transfert, un montant qui semble hors de portée du FC Séville. L'équipe espagnole connait de nombreux soucis financiers. Pourtant, l’argent ne devrait plus être un problème dans ce dossier.

Le FC Séville attend le départ de Koundé

Fabrizio Romano, journaliste pour Sky Sport, explique que le FC Séville compte sur le futur transfert de Jules Koundé à Chelsea pour financer l’achat du Marseillais. Selon le confrère, ce deal devrait être bouclé durant la semaine. L’ancien bordelais devrait rejoindre Chelsea contre un chèque de 60 M€. Le montant exigé par les dirigeants marseillais devrait donc vite arriver sur la table des négociations.

« Après avoir recruté Romelu Lukaku, Chelsea cherche un défenseur central et Jules Koundé de Séville est une cible. Cette semaine, ils décideront quoi faire sur ce deal, aller au bout et trouver un accord avec Séville ou non », a confié le confrère. Cette semaine s’annonce donc capitale pour ces deux dossiers.