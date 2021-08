PSG Mercato : Une douloureuse signature officialisée à l’étranger

Publié par JEAN-LUC D le 17 août 2021 à 13:21

L’exode continue chez les jeunes du centre de formation du PSG. Le Paris Saint-Germain vient ainsi d’assister à la signature à l’étranger de l’un de ses jeunes talents.

PSG Mercato : Nesta Zahui file à Feyenoord Rotterdam !

Après les départs de Soumaïla Coulibaly et Abdoulaye Kamara au Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain vient de voir l’une de ses pépites aller briller sous d’autres cieux. En effet, après avoir refusé plusieurs offres de son club formateur, l’ailier de 18 ans, Nesta Zahui, en fin de contrat le 30 juin dernier, s’est finalement engagé en faveur du Feyenoord Rotterdam. Le Titi parisien a paraphé un bail de deux ans avec le club néerlandais, dont une année en option. Le club de Rotterdam a officialisé l’arrivée de Nesta Zahui ce mardi via un communiqué publié sur son site.

Après la signature de son nouveau contrat, l’international français des moins de 19 ans a exprimé sa joie pour l’occasion que lui donne Feyenoord de se frotter au monde professionnel. « C’est une grande étape, où j’espère me développer davantage en tant que footballeur. Mon premier objectif est de conquérir une place de titulaire dans l’équipe. Après cela, bien sûr, l’accent est mis sur le fait de marquer des buts et d’être décisif pour l’équipe », a déclaré le désormais ex-pensionnaire du centre de formation des Rouges et Bleus.

Mais qui est Nesta Zahui ?

Né dans la banlieue parisienne de Montmorency, Nesta Zahui a commencé sa carrière de footballeur avec l'Entente SSG et le FC Franconville. En 2015, il est repéré par le Paris Saint-Germain, où il évolue à l'académie des jeunes depuis six ans. D’après les informations du journal L’Équipe, le PSG et Feyenoord ont négocié un accord sur un éventuel pourcentage à la revente de Nesta Zahui.

Avec sa puissance financière, le club du président Nasser Al-Khelaïfi est parvenu à attirer Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi, mais n’arrive pas conserver ses pépites comme Daniel Labila, Kenny Nagera, Soumaïla Coulibaly ou encore Abdoulaye Kamara.