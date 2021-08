Barça Mercato : Laporta prêt à virer un taulier français du club

Publié par Thomas le 18 août 2021 à 13:11

Jugé indésirable par la direction catalane, le défenseur central français Samuel Umtiti, au club depuis 2016, a reçu un ultimatum de la part du président Joan Laporta. Si l’ancien Lyonnais ne trouve pas de club d’ici la fin de l’été, il sera limogé du Barça avec qui le courant ne passe plus du tout.

Barça Mercato : J-13, Umtiti prié de trouver un club

La relation entre le champion du Monde 2018 et le FC Barcelone atteint un seuil critique. Les Blaugranas connaissent une crise financière sans précédent, ce qui les obligent à faire d’énormes sacrifices notamment auprès de leur effectif. On l'évoquait il y a plusieurs semaines, le Barça avait envoyé une lettre à plusieurs de ses joueurs pour leur proposer une résiliation de contrat à l’amiable.

Parmi ces joueurs, se trouvait le Français Samuel Umtiti, qui sort d’une saison en dents de scie, avec seulement 13 rencontres disputées en Liga. Le club espagnol souhaite se séparer de plusieurs de ses joueurs afin de réduire sa masse salariale. Voyant que la situation du champion du Monde n’évoluait pas, le président du club, Joan Laporta, a formulé un ultimatum au joueur de 27 ans. Si le défenseur ne tombe pas d’accord avec un nouveau club d’ici 13 jours, soit la fin du mercato estival, il sera licencié du Barça à travers une résiliation de contrat.

Si l’ancien joueur de l’OL avait décliné la première invitation de départ du club il y a un mois, ce dernier n’aura cette fois-ci plus le luxe de chosir et devra rapidement faire ses valises du Barça. Parmi les prétendants, l’OGC Nice de Christophe Galtier part comme grand favori pour récupérer Samuel Umtiti. Les Aiglons cherchent un défenseur de haut niveau, capable de faire souffler le Brésilien Dante (37 ans). Un temps sur le dossier, le Benfica avait finalement jeté l’éponge à la vue des prétentions salariales du joueur. Tout n’est plus qu’une question de jours.