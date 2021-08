PSG : Leonardo prépare une fin de Mercato de folie à Paris !

Publié par JEAN-LUC D le 19 août 2021 à 07:51

Interrogé récemment par L’Équipe, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a ouvertement déclaré : « si notre mercato est désormais clos ? Je ne sais pas. On va voir. » Aux dernières nouvelles, Leonardo pourrait se montrer très actif dans les prochains jours.

Mercato PSG : Un énorme coup possible à 30M€

Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi, le Paris Saint-Germain n’en a pas encore fini avec le mercato estival. À une douzaine de jours de la fermeture du marché, les dirigeants parisiens scrutent encore l’horizon et pourraient surprendre leurs supporters. En effet, selon le quotidien L’Équipe, Leonardo continue de surveiller avec attention la situation du milieu de terrain du Stade Rennais Eduardo Camavinga. Libre dans un an, le joueur de 18 ans refuse de prolonger et sa direction ne compte pas le laisser partir gratuitement.

Un départ est donc dans les tuyaux pour Camavinga. D’ailleurs, le journal sportif ajoute que le Stade Rennais réclame seulement 30 millions d’euros pour libérer le natif de Miconje cet été. Un prix considérablement revu à la baisse puisque le club breton avait fixé un montant de 100 millions d’euros pour son jeune milieu de terrain. Toutefois, Eduardo Camavinga n’est pas le seul renfort de dernière minute placé dans le collimateur du PSG.

Paul Pogba, dernier gros coup du PSG ?

Outre Eduardo Camavinga, le Paris Saint-Germain surveille aussi la situation de Paul Pogba. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, l’international tricolore ne compte pas lui aussi prolonger son bail. Le Paris Saint-Germain prévoit d’observer les choses pour le moment et attendre les derniers instants du marché avant de lancer l’offensive pour le recruter d’ici le 31 aout.

De son côté, Manchester United espère arracher une prolongation au milieu français de 28 ans. Vu la situation contractuelle de ces deux joueurs, leurs dossiers devraient être réglés assez rapidement pour éviter de les voir s’en aller gratuitement dans douze mois. Affaire à suivre donc…