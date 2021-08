OM Mercato : 16 M€, un buteur de Ligue 1 s’offre à Longoria

Publié par Ange A. le 19 août 2021 à 10:25

Avec le départ annoncé de Dario Benedetto de l' OM, Pablo Longoria cherche à recruter un nouvel attaquant. Le président olympien aurait un bon coup à jouer avec un attaquant bien connu du championnat.

Après Florian Thauvin et Valère Germain, l’Olympique de Marseille pourrait enregistrer le départ d’un autre attaquant dans les prochaines heures. RMC Sport indique en effet que Dario Benedetto va s’engager avec les Espagnols d’Elche. Du côté de la direction de l’ OM, la succession de l’Argentin est ouverte depuis longtemps. Ces dernières heures, les noms d’Alexandre Sorloth (Leipzig) ou encore d’Ike Ugbo (Chelsea) sont associés à Marseille. Le club phocéen aurait néanmoins un joli coup à jouer en Ligue 1 pour assurer la succession de Benedetto, comme l’assure L’Équipe. Le quotidien sportif assure en effet qu’un buteur du championnat ne dirait pas « non » à une offre de Marseille.

Andy Delort intéressé pour venir à Marseille ?

D’après les informations du quotidien, Andy Delort serait disposé à quitter Montpellier. Le journal révèle qu’il n’attendrait qu’un signal de l’Olympique de Marseille. Mais pour le moment Pablo Longoria explore d’autres pistes, notamment à l’étranger. Alors qu’il attend une approche de l’ OM, le capitaine du MHSC serait courtisé par Christophe Galtier. Le coach de l’OGC Nice se cherche un attaquant expérimenté pour renforcer son secteur offensif.

Encore sous contrat avec le club de l’Hérault jusqu’en 2024, Andy Delort vaut 16 millions d’euros selon Transfermarkt. Rien n’indique néanmoins que Montpellier veuille céder son atout offensif majeur cet été. Auteur de 19 buts et 10 passes décisives en 34 apparitions la saison dernière, l’international algérien de 29 ans (10 sélections et 2 buts) compte déjà un but après deux journées de championnat.