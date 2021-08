Stade Rennais Mercato : Accord trouvé avec un milieu français !

Publié par Thomas le 17 août 2021 à 11:45

Longtemps dans les petits papiers du Stade Rennais, le transfert de Baptiste Santamaria, milieu de terrain du FC Fribourg, vient d’être bouclé. Le joueur s'est engagé pour quatre saisons.

C’est un véritable coup de génie que viennent de réaliser les dirigeants bretons. Alors que tous les regards sont tournés vers l’avenir d'Eduardo Camavinga, toujours incertain à Rennes, un autre dossier prenait de l’ampleur en interne, dans le plus grand des silences. Et pour cause, Florian Maurice ne voulait en aucun cas se faire voler sa piste, et a obtenu gain de cause avec une nouvelle signature. Le RC Fribourg et le SRFC viennent de tomber d’accord pour le transfert du milieu de terrain français, Baptiste Santamaria, pour quatre saisons. Une information tout juste relayée par le journaliste Mohamed Bouhafsi. L’ancien angevin est attendu à Rennes dans les prochaines heures afin de finaliser l’opération et passer sa visite médicale.

Malgré un dossier qui s’annonçait complexe, Florian Maurice travaillait durement afin d’enrôler Santamaria, qu’il supervisait depuis plusieurs mois. Une offre de 14 millions d’euros avait été formulée au club allemand pour le Français. Les fans du Stade Rennais avaient même pu avoir un avant-goût de la signature avec la fiche du joueur de 26 ans qui avait fuité sur le site officiel du club (très rapidement supprimée par la suite). Cette nouvelle recrue vient ponctuer un très bon mercato du SRFC et pourra soulager les maux de têtes créés avec le dossier Jens Cajuste. Toujours indécis sur son avenir, le jeune milieu suédois va recevoir une quatrième et dernière offre de la part des Bretons afin de faire céder son club de Midtjylland.

Coup double pour Rennes dans l’entrejeu

Le Stade Rennais pourrait bien réaliser une pierre deux coups en l’espace de quelques jours, avec la signature proche du millieu de terrain croate Lovro Majer, annoncé déjà par ses pairs comme le nouveau Luka Modrić.