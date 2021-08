OGC Nice Mercato : Une offre pour un grand attaquant de L1 !

Publié par Thomas le 19 août 2021 à 16:55

Selon RMC Sport, l’international algérien Andy Delort serait la priorité de Christophe Galtier à l’ OGC Nice. Le Gym serait proche de formuler une première offre à Montpellier pour recruter l’attaquant dans les plus brefs délais.

OGC Nice Mercato : Galtier veut Andy Delort à tout prix !

Qui pour arrêter Christophe Galtier et les Aiglons, qui réalisent un mercato sensationnel depuis le début de l’été. Alors que le club azuréen veut frapper un grand coup en enrôlant le défenseur français Samuel Umtiti, au bord de la rupture au Barça, voilà qu'RMC Sport révèle une autre piste brûlante, qui se trouve cette fois-ci en Ligue 1. Désireux de renforcer sa ligne offensive, Christophe Galtier aurait jeté son dévolu sur l’attaquant de MHSC, Andy Delort, qui sort d’une saison 2020-2021 de très haut niveau (15 buts et 9 passes décisives en championnat). Le nouveau coach du Gym veut faire parvenir une offre très rapidement au club héraultais afin de boucler l’opération avant la fin du mercato dans 12 jours.

À Montpellier depuis trois saisons, l’attaquant international algérien ne verrait pas d’un mauvais œil un départ vers un club plein d’ambitions comme l’ OGC Nice. Porté par un entraîneur qui a le vent en poupe ces dernières années, les Niçois sortent d’une fracassante victoire 4-0 contre le LOSC et font d’ores et déjà partie des favoris pour accéder au podium cette saison.

Nice veut dégraisser après son mercato XXL

Si le Gym se montrait plutôt timide au début de l’été en matière de recrutement, ces dernières semaines ont été très dynamiques avec pas moins de huit arrivées notables et des sacrés coups mercato, comme le jeune Justin Kluivert de la Roma, ou le Gabonais Mario Lemina au milieu de terrain. Désormais, Galtier et son staff se concentrent sur plusieurs ventes afin de pouvoir obtenir de nouvelles signatures. Hier, les Aiglons sont tombés d’accord avec le club de Famalicao pour le transfert du jeune Pedro Brazão. Plus tôt dans la semaine, Nice avait bouclé le départ en prêt de Robson Bambu vers Flamengo.