PSG Mercato : Donnarumma lance déjà un avertissement à Navas !

Publié par JEAN-LUC D le 19 août 2021 à 21:35

En fin de contrat à l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma a rejoint le PSG pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2026. Promettant ainsi une rude concurrence dans les perches de l’équipe parisienne avec Keylor Navas. Interrogé par un journal de son pays, le gardien de but a évoqué cette compétition à venir avec l’international costaricien.

PSG : Donnarumma motivé par Keylor Navas

Meilleur joueur de l’Euro 2020 qu’il a remporté avec l’Italie, Gianluigi Donnarumma va devoir se battre avec Keylor Navas pour une place de numéro 1 dans les buts du Paris Saint-Germain. Dans une interview accordée au quotidien transalpin Corierre dello Sport, l’ancien gardien de but de l’AC Milan s’est dit motivé par ce duel à venir avec l’ex-portier du Real Madrid.

« Je suis très heureux et très détendu. La saison passée, Paris n'a pas gagné la Ligue 1, mais le vrai objectif est un autre : la Ligue des Champions (...) La concurrence avec Navas ? C'est une motivation supplémentaire, et c'est quelque chose qui me fascine », a assuré Donnarumma ce jeudi. Keylor Navas est donc prévenu.

Donnarumma dit pourquoi il a quitté l'AC Milan

Formé à l’AC Milan depuis 2013 avant de s’imposer chez les pros à partir de 2015, Gianluigi Donnarumma n’a pas voulu prolonger l’aventure avec les Rossoneri à l’issue de son contrat le 30 juin dernier. Après avoir rejoint le Paris Saint-Germain, le gardien de but de la Squadra Azzurra a avoué qu’il avait besoin d’un nouveau challenge loin de sa zone de confort milanaise.

« Je suis resté huit ans au club, c'était ma maison, j'y ai vécu des moments magnifiques. Je resterai toujours un supporter du club (...) Huit ans ne s'oublient pas, mais j'avais besoin de changer pour grandir, pour m'améliorer et devenir plus fort. J'ai ressenti le besoin de nouveaux espaces, d'une nouvelle réalité », a expliqué le nouveau numéro 50 de l’équipe dirigée par Mauricio Pochettino.