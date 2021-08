Real Mercato : Signature de Haaland bientôt imminente ?

Publié par Thomas le 20 août 2021 à 12:25

Si cet été le Real Madrid remue ciel et terre pour enrôler Kylian Mbappé, Florentino Pérez ne perd pas de vue son deuxième objectif en attaque, Erling Haaland. Si cet été le Norvégien semble intouchable, le 1er septembre sera tout autre. À compter de cette date, entrera en vigueur sa nouvelle clause libératoire qui pourrait baisser jusqu’à 75 millions, une opportunité que le club espagnol ne laissera pas passer.

Real Mercato : Haaland, une signatura pour le 1er septembre

Lionel Messi, Kylian Mbappé et même Cristiano Ronaldo ont, ces dernières semaines, éclipsé voir rendu invisible la star du Borussia Dortmund, Erling Haaland, qui se concentrait sur ce qu’il sait faire de mieux, marquer des buts (2 buts et 3 passes décisives lors du premier match de Bundesliga). Le joueur de 21 ans, sous contrat jusqu’en 2024 avec le BVB préfère se faire discret avec les médias notamment pour évoquer son avenir. Si Chelsea était un temps intéressé pour signer le serial buteur norvégien, le club londonien s’était finalement ravisé et avait recruté l’attaquant de l’Inter, Romelu Lukaku.

Si les cadors du football semblent avoir jeté l’éponge pour s’attribuer les services du joueur cet été, il se pourrait que tout change à partir du 1er septembre. Et pour cause, le joueur ne sera plus retenu par son club. À son arrivée au Borussia Dortmund en 2020, Haaland avait stipulé à son nouveau club, par l’intermédiaire de son agent Mino Raiola, qu’à partir de la saison 2021-2022, il pourrait s’ouvrir à d’autres clubs, et ainsi faire ses valises d’Allemagne. Une modalité de son contrat que le Real Madrid connaît très bien, et qu’il compte bien utiliser dès la fin du mercato. Pour rappel, le rêve de Florentino Pérez a toujours été de pouvoir réunir dans son club les deux grands espoirs du football, Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Si le premier à des chances de rejoindre Los Blancos d’ici la fin du mercato, le second pourrait voir sa clause libératoire payée par le Real, plus rapidement qu’on ne le pense. À partir de la rentrée, la valeur du Norvégien passera d’un peu plus de 200 millions d’euros (source Marca), à 75 millions d’euros. Un rabais considérable pour les Merengues qui se montrent très économes depuis deux saisons (le club n’a procédé à aucune dépense, seulement des arrivées de joueurs libres).