ASSE : Puel s’explique pour l’objectif en Ligue 1 non défini

Publié par ALEXIS le 21 août 2021 à 03:15

Quand Claude Puel est interrogé sur l’objectif de l’ ASSE, il botte en touche ou est évasif. Avant le match contre le LOSC, il a expliqué pourquoi il refuse de fixer un objectif précis de classement en Ligue 1.

ASSE : Puel, « ne pas définir d'objectif ne veut pas dire qu'on n'a pas d'ambition »

L’ ASSE avait terminé 17e lors de la saison 2019-2020 interrompue en raison de la pandémie de covid-19. Lors de l’exercice dernier (2020-2021), l’équipe de Claude Puel a été longtemps menacée de relégation, avant de finalement assurer son maintien dans l’élite vers la fin du championnat. Les Verts avaient fini à la 11e place au classement général. En ce début de nouvelle saison (2021-2022), l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne ne veut toujours pas dévoiler l’objectif de classement du club ligérien. Cependant, cela ne signifie pas un manque d’ambition selon sa précision.

« Ne pas définir d'objectif de classement veut-il dire qu'on n'a pas d'ambition ? Non », a répondu Claude Puel avant le match contre le Lille OSC, champion de France 2021, samedi (21h), à Geoffroy-Guichard. « On a l'ambition chevillée au corps, à l'entraînement et en match. On n'aurait pas réussi un match plein à Lens (2-2) si on n'était pas ambitieux. Peu importe l’adversaire, que ce soit à domicile ou à l’extérieur, on a envie de s’employer pour prendre les trois points », a expliqué le coach de l’ ASSE en conférence de presse d’avant-match.

L'équipe de Sainté peut-elle viser le Top 5 ?

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que le technicien de 57 ans s’explique sur l’objectif de son équipe. « Un objectif ? Quel club en fixe un, avec toutes les interrogations que l'on voit de part et d'autre ? J'ai envie que l'on soit régulier et consistant. On verra où ça nous porte », avait-il indiqué début août. Comme quoi, Claude Puel préfère voir son équipe continuer à progresser et montrer de la régularité sur toute la saison que de viser par exemple le Top 5 qualificatif pour la coupe d'Europe, sans les joueurs pour y parvenir.