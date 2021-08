OM : Ligue 1, Saliba évoque ses retrouvailles avec l’OGC Nice

Publié par Timothée Jean le 20 août 2021 à 20:19

Ce dimanche, l’ OM ira défier l’OGC Nice dans le cadre de la troisième journée de la Ligue 1. Ancien du Gym, William Saliba s’est confié au moment d’affronter ses anciens coéquipiers.

OM : William Saliba heureux de retrouver l’OGC Nice

L’Olympique de Marseille se déplace ce dimanche 22 août au stade Allianz Riviera pour affronter l’OGC Nice. Au-delà d’être un match particulier pour les deux équipes de Ligue 1, cette rencontre est aussi un moment de retrouvailles pour William Saliba.Après avoir quitté le Gym il y a seulement quelques semaines, le défenseur central sera en effet face à ses anciens coéquipiers niçois avec lesquels il a joué pendant six mois.

Et William Saliba est heureux à l’idée d’affronter son ancienne équipe. « Je vais jouer contre quelques anciens coéquipiers. Cela va être un très beau match », a-t-il confié en conférence de presse. Le défenseur de l’ Olympique de Marseille est surtout déterminé à s’imposer face aux Aiglons dans ce derby du Sud.

« C’est un derby du Sud, ce n'est pas n'importe quel match. C'est un match à ne pas perdre. On peut mieux faire sur le plan défensif. Il faut être plus concentré, notamment contre Bordeaux. C'est à nous d'être plus concentrés et méchants. Nous, on joue pour arriver le plus haut possible », a-t-il prévenu.

William Saliba revient sur arrivée à Marseille

Rappelons que William Saliba avait été prêté la saison dernière à l’OGC Nice par Arsenal. Absent des plans des Gunners pour le nouvel exercice, le défenseur français était pressenti pour poursuivre son aventure en Ligue 1 sous les couleurs niçoises. Le joueur formé et relevé à l’ASSE a finalement fait le choix de rejoindre Marseille. Le meilleur choix à ses yeux.

« Pour continuer ma progression, c'était mieux de venir à l'OM. Ici il y a beaucoup d'attente et de pression (…) tout se passe bien pour moi ici. Tout le monde m'a très bien accueilli, que ce soit les coéquipiers, le staff et les supporters », a-t-il ajouté.