Stade Rennais : Majer, Alemdar, le point de Florian Maurice

Publié par Ange A. le 22 août 2021 à 02:11

Directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice s’est exprimé sur les dossiers chauds du mercato. Le dirigeant indique également que le recrutement de Rennes touche à sa fin.

La mise au point de Maurice sur Alemdar

Avec plus de 50 millions d’euros déjà investis sur le marché des transferts, le Stade Rennais est assez actif cet été. Rennes vient notamment de claquer 14 millions d’euros pour boucler le transfert de Baptiste Santamaria. Lors de la présentation du nouveau milieu de Rennes, Florian Maurice a fait le point sur la suite du mercato du club breton. L’occasion pour le directeur sportif du SRFC de faire la lumière concernant Dogan Alemdar. Si Kayserispor a déjà officialisé le transfert du portier turc à Rennes, le club breton n’a encore rien confirmé. « Pour l’instant, il n’y a pas d’accord. Il y a un accord plus ou moins réel avec le club, pas encore avec le joueur. On n’est vraiment pas loin non plus », assure Florian Maurice cité par Ouest France.

Signature imminente de Majer au Stade Rennais

Le dirigeant breton s’est également exprimé sur le cas de Lovro Majer. Le milieu offensif croate est annoncé avec insistance au Stade Rennais. Pour Florian Maurice, les discussions pour le transfert du joueur de 23 ans devraient aboutir à sa signature à Rennes dans les prochains jours. « On avance sur différents sujets notamment celui-ci. Ça discute encore. On espère arriver au bout la semaine prochaine », indique-t-il. Pour le journal régional, un accord a déjà été trouvé entre les deux parties. La signature « ne devrait intervenir qu’après le match de barrage du Dinamo mercredi 25 », explique la source.

D’autres renforts en vue au SRFC ?

Outre ces deux joueurs, le Stade Rennais ne devrait plus recruter d’autres renforts cet été. Florian Maurice indique d’ailleurs que même une qualification en Ligue Europa Conférence n’influencera pas la fin du mercato de Rennes. « On arrive au bout en qualité comme en quantité », confirme-t-il.