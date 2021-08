Stade Rennais : Les raisons de la signature de Santamaria

Publié par Ange A. le 21 août 2021 à 03:55

Le Stade Rennais a frappé un joli coup cet été en rapatriant Baptiste Santamaria. Le milieu de terrain de Rennes s’est confié après sa première réussie avec son nouveau club en Ligue Europa.

Pourquoi Baptiste Santamaria a choisi le Stade Rennais

Le Stade Rennais a fait un pas important vers la qualification pour la prochaine Ligue Europa Conference. Jeudi, Rennes s’est imposé (2-0) face aux Norvégiens de Rosenborg en match aller des barrages de la compétition. Cette rencontre était notamment la première pour Baptiste Santamaria. Le milieu de terrain a été recruté par le SRFC cet été en provenance de Fribourg. Présenté ce vendredi, l’ancien milieu de l’Angers SCO s’est expliqué sur son choix de rejoindre le club breton. « Rennes était une belle opportunité pour moi car c’est un très grand club, qui va jouer une Coupe d’Europe », a indiqué le milieu de 26 ans en conférence de presse selon les propos relayés par L’Équipe.

Santamaria affiche un souhait fort pour son avenir

S’il n’a passé qu’une saison en Bundesliga, Baptiste Santamaria estime avoir « progressé physiquement en Allemagne car les joueurs y sont en général plus grands, plus puissants. » De retour en Ligue 1, le milieu de terrain se montre ambitieux pour son avenir. Le nouveau milieu du Stade Rennais rêve notamment des Bleus. « L’équipe de France est dans un coin de ma tête, mais cela passera par des performances individuelles et collectives de premier plan. On en reparlera donc à ce moment-là », a déclaré le nouveau numéro 8 de Rennes. Pour rappel, le natif de Saint-Doulchard a été transféré de Fribourg pour le SRFC contre 14 millions d’euros. Il s’est engagé pour quatre saisons, soit jusqu’en 2024 avec les Rouge et noir.