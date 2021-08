PSG Mercato : Vers une désillusion dans ce dossier à 30 M€

Publié par Ange A. le 23 août 2021 à 08:30

Calme depuis la signature de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain est encore loin d’avoir bouclé son mercato. Le PSG piste notamment Joaquin Correa. Disposé à quitter la Lazio, l’Argentin afficherait néanmoins une préférence pour son avenir.

Le PSG recalé pour Joaquin Correa ?

Si l’avenir de Kylian Mbappé reste à élucider, le Paris Saint-Germain réalise un mercato estival correct. Le PSG a gratuitement recruté Lionel Messi, Sergio Ramos, Giorginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma cet été. Le club francilien a déboursé 60 millions d’euros pour signer l’arrière droit marocain Achraf Hakimi. Si aucune signature n’a plus été enregistrée depuis l’arrivée de Messi, Leonardo préparerait encore un coup sur le marché estival. Le directeur sportif parisien souhaite en effet enrôler Joaquin Correa. L’attaquant argentin de la Lazio dispose d’un bon de sortie cet été. Mais il faudra au moins claquer 30 millions d’euros pour le recruter. La tâche s’annonce d’autant plus ardue pour Paris que le joueur affiche sa préférence pour un club en particulier.

Le choix de Joaquin Correa déjà connu

Pour la presse italienne, Joaquin Correa souhaite poursuivre sa carrière en Serie A. Il aimerait rejoindre un autre cador du championnat italien en cas de départ de la Lazio Rome. L’attaquant de 27 ans privilégierait un transfert à l’Inter Milan. Une place s’est d’ailleurs libérée chez les Nerazzurri suite au transfert de Romelu Lukaku à Chelsea. Si le club lombard ciblait Marcus Thuram pour remplacer le colosse belge, sa récente blessure vient de compromettre sa signature chez le champion d’Italie. Lequel pourrait donc se tourner vers la Lazio pour recruter Correa. Une bien mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Le PSG devrait encore renforcer son attaque suite au retour de Moise Kean à Everton. Avec un Kylian Mbappé annoncé sur le départ, recruter en attaque constitue une priorité pour Leonardo qui devrait néanmoins faire une croix sur ce coéquipier de Lionel Messi.