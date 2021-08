PSG Mercato : Real, une piste anglaise débloque le transfert d'Mbappé

Publié par Gary SLM le 24 août 2021 à 14:41

Les informations selon lesquelles Kylian Mbappé a refusé une nouvelle offre du PSG suscitent des spéculations dans les médias espagnols. Son transfert au Real Madrid est évoqué.

Mbappé vient de confirmer son « non » au PSG

Le média sportif RMC Sport avait fait savoir hier que l'attaquant vedette avait refusé la dernière proposition du PSG d'un nouvel accord de cinq ans avec l'option pour une année en plus, ce qui aurait fait 6 ans de contrat. Cette décision du joueur tombe sept jours avant la fermeture du mercato estival.

"Le PSG ouvre maintenant la porte à Mbappe", titre Marca sur sa une de ce mardi, affirmant qu'un transfert de l’attaquant pour 150 millions d'euros est "plus que possible" bien qu'il y ait toujours un climat de "prudence maximale" à Bernabeu.

Pour sa part, Diario AS fait savoir que "le joueur et les dirigeants du PSG sont désormais conscients que la meilleure solution pour les deux parties est d'accepter un transfert". Le journal va plus loin sur sa première page, affirmant que "la clé pour Mbappé" pourrait être que Cristiano Ronaldo quitte la Juventus et rejoigne le PSG.

L'émission de radio espagnole El Larguero s'est montrée plus pessimiste lundi soir. L'animateur Manu Carreno a déclaré que la situation n'avait pas changé et que le PSG ne voulait pas laisser partir son joueur maintenant et que le scénario le plus probable restait que Mbappé signe au Real Madrid gratuitement l'été prochain.

Mercato Paris SG : Une étonnante piste anglaise pour Mbappé ?

Des sources ont déclaré à ESPN la semaine dernière que Manchester United s’est également intéressé pour enrôler Mbappé au moment de l'expiration de son contrat. Pour ce faire, le club anglais serait disposé à transmettre une offre salariale dépassant tout entendement au buteur bondynois.

Neymar a longtemps pensé que la formation d’un trio MNM (Messi - Neymar -Mbappé) ferait du Paris Saint-Germain le plus grand club du moment à tous les niveaux. C’est cette idée qui a poussé le Brésilien à travailler au corps son ancien coéquipier du FC Barcelone pour le convaincre de rallier les couleurs du maillot parisien. Mais constatant la volonté de Kylian Mbappé d’aller au Real Madrid, il a suggéré le nom d’un nouvel attaquant aux dirigeants.

Richarlison, le joueur parfait pour l’après-Mbappé

C’est le Brésilien Richarlison que Neymar aimerait voir débarquer au PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. Ce joueur d’Everton FC est en pleine montée en puissance ces dernières années. Déjà complice avec ce dernier en sélection du Brésil, Neymar estime qu’il a les qualités pour compenser un éventuel départ de l’attaquant français.