PSG Mercato : Messi, Neymar, Mbappé… Klopp crie au scandale !

Publié par ALEXIS le 25 août 2021 à 06:30

Invité à se prononcer sur l’arrivée de Lionel Messi au PSG, Jürgen Klopp a certes reconnu que le club de la capitale a saisi une opportunité, mais il ne croit pas que toutes les stars parisiennes vont faire bon ménage.

PSG : Klopp, « Messi au PSG ? C’est difficile à imaginer » !

Lionel Messi était libre de tout engagement après l’échec de la prolongation de son contrat au FC Barcelone. Il n’en fallait pas plus au PSG pour sauter sur le sextuple Ballon d’Or en l’attirant à Paris. De grosses équipes européennes, dont Chelsea, étaient intéressées par les services de la star, mais le Paris Saint-Germain avait une longueur d’avance dans du dossier Lionel Messi, avant l’inattendu retournement de situation en Catalogne.

Pour Bild TV, Jürgen Klopp a admis que le Barça est hyper endetté et n’a pas pu converser son emblématique N°10 pour cette raison. Toutefois, la signature de ce dernier au Paris SG où il y a déjà son ami Neymar, le champion du monde Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Mauro Icardi, en plus des autres recrues estivales : Achraf Hakimi (70 M€) ou encore Gianluigi Donnarumma, était imprévisible. « Messi au PSG ? C’est difficile à imaginer » ! a-t-il lâché.

Jürgen Klopp, « empiler des joueurs n’a pas de sens »

Le manager général de Liverpool a enfoncé le clou ensuite. « Empiler des joueurs n’a tout simplement pas de sens. Chez nous, tous les joueurs ont le droit d’exister et sont très satisfaits. Mais », a-t-il martelé, tout en s’expliquant. « On ne peut jouer qu’à onze les matchs. Il ne s’agit pas de savoir qui a les onze meilleurs joueurs ou les plus spectaculaires, mais qui tire le meilleur d’un ensemble. Une équipe doit travailler. Ce n’est pas très amusant quand vous avez 40 joueurs et que 22 d’entre eux ne sont pas de bonne humeur chaque week-end », a souligné le technicien allemand.

Notons que Lionel Messi n'a pas encore joué sous le maillot du PSG, il est annoncé contre le Stade de Reims, dimanche. Toutefois, les Parisiens ont gagné leurs trois premiers matchs de Ligue 1.