ASSE Mercato : Puel fait le point sur la fin du mercato

Publié par ALEXIS le 27 août 2021 à 01:35

Claude Puel, coach et manager général de l’ ASSE, a fait un nouveau point sur le mercato estival, à cinq jours de la fermeture du marché.

L' ASSE opte pour des solutions en interne

Les supporters de l’ ASSE attendent toujours la première recrue de leur club cet été. Claude Puel a besoin de se renforcer en défense centrale et en pointe de l’attaque. En janvier 2021, Pape Abou Cissé et Anthony Modeste avaient renforcé l’équipe Stéphanoise, qui avait assuré son maintien en Ligue 1, sans pour autant être décisifs en 8 matchs disputés. Mais ils ont rejoint leurs clubs respectifs, l’Olympiakos et le FC Cologne. Pour les remplacer, l’AS Saint-Étienne a opté pour une solution interne, faute d’argent pour recruter cet été. Ainsi, Mickaël Nadé (arrière central de 22 ans), revenu de prêt de l’US Quevilly-Rouen (Ligue 2), a ingéré le groupe de Claude Puel. En pointe de l'attaque, le coach a accordé sa confiance à Wahbi Khazri (30 ans) en ce début de saison.

Puel espère saisir une opportunité en fin de mercato

À quelques jours de la clôture du mercato, l’entraîneur de l’ ASSE a fait un nouveau point sur le marché des Verts. « Je l’ai dit depuis le début, on doit faire face à une certaine situation économique. Je ne vais pas demander des choses qui sont irréalisables », a-t-il indiqué en conférence de presse, ce jeudi. « S’il y a une opportunité, on l’étudiera, mais je préfère me focaliser sur mon équipe. On n’a pas été inactifs cet été, puisqu’on a prolongé plusieurs de nos joueurs. On a des forces vives dans ce groupe, on peut les accompagner. L’objectif est de construire un socle important et on est en train de le faire », a expliqué Claude Puel. L' ASSE compte 3 points en 3 journées de Ligue 1, soit trois matchs nuls.