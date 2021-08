Stade Rennais Mercato : Genesio fait une grosse annonce en attaque

Publié par Thomas le 27 août 2021 à 19:25

Tout juste vainqueur de Rosenborg en barrage de Ligue Europa Conférence, le Stade Rennais a hérité d’un tirage abordable malgré une opposition XXL contre Tottenham. Interrogé en conférence de presse cet après-midi, le coach du SRFC, Bruno Genesio, a fait une annonce importante, qui devrait ravir les supporters bretons.

Stade Rennais Mercato : Un nouvel attaquant à Rennes !

Nouvelle création de l’UEFA, la Ligue Europa Conférence regroupe cette année des grands noms du football, dont l’AS Roma et Tottenham. Le club anglais justement, sera l’adversaire du Stade Rennais cette année, partageant le groupe G avec le Vitesse Arnhem et le club slovène de Mura. Si l’ensemble du groupe semble accessible pour le Stade Rennais, la double opposition contre les Spurs a cependant poussé le coach Bruno Genesio à prendre des décisions importantes pour la suite du mercato.

À quatre jours de la fin du marché des transferts, l’ancien technicien lyonnais a affirmé sa volonté de recruter un attaquant de haut niveau d’ici la fin de l’été. « On est en réflexion avec mes dirigeants, avec Florian Maurice, pour savoir ce que l’on peut éventuellement améliorer. On a encore quatre jours avant la fin du mercato, pour y réfléchir et éventuellement amener un supplément à cette équipe, notamment dans le domaine offensif. »

L’entraîneur du SRFC s’est aussi réjoui à l’idée d’affronter Nuno Santo et les Spurs cette saison. « Tottenham, c’était une des têtes de série les plus fortes du tirage. Je pense que c’est un groupe qui ressemble plus à la Ligue Europa qu’à un groupe de Conference League… Je trouve que c’est bien, ce n’est pas plus mal de jouer contre des grosses équipes comme Tottenham. »

L’avenir de Camavinga toujours incertain

Le milieu n’a toujours pas pris sa décision quant à son futur, une situation qui handicape forcément le joueur mais aussi le club qui souhaite à la fois protéger son joyau mais également en tirer un certain bénéfice financier. À un an de la fin de son contrat, Genesio a rappelé la volonté commune du club et d'Eduardo Camavinga, de trouver une issue qui convienne à tout le monde. « Sincèrement, on a aucune info dans un sens ou dans l’autre, a estimé Bruno Genesio. Je sais que c’est une situation difficile pour lui, comme pour le club et moi. Ce sont des périodes pour les joueurs, les entraîneurs et les clubs. Eduardo en a aussi souffert. On espère un dénouement heureux pour tout le monde. »