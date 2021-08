Tottenham mercato : Un chouchou de Deschamps chez un promu !

Publié par Thomas le 28 août 2021 à 01:55

A deux ans de la fin de son contrat à Tottenham, le milieu de terrain Moussa Sissoko, véritable couteau suisse en Equipe de France, va s’engager à Watford. Ecarté par le nouvel entraîneur Nuno Santo, l’ancien toulousain est tombé d’accord avec le promu anglais, pour un contrat de 2 saisons.

Tottenham mercato : Sissoko à Watford pour 6M€

A l’instar de son compatriote Tanguy Ndombélé, le milieu de terrain de 32 ans est poussé vers la sortie depuis le départ de José Mourinho à la tête du club londonien. Après 5 ans chez les Spurs et notamment une finale de Ligue des Champions, Moussa Sissoko va tirer sa révérence en signant dans un autre club londonien Watford. Selon le tabloïde anglais The Athletic, tout serait bouclé entre les deux parties. Sissoko s’apprête à parapher un contrat de deux saisons chez le dernier deuxième de Championship. Les Hornets ont déboursé la somme de 6 millions d’euros pour s’attribuer les services d’un joueur qui dispose d’une véritable palette offensive comme défensive. Il vient de finaliser sa visite médicale et devrait être officialisé dans les prochaines heures.

Un très beau coup pour Watford, qui enrôle un bon joueur de Premier League, qui aura disputé 25 rencontres de championnat la saison passée, et qui aura été élu meilleur joueur des Spurs en 2018-2019 (année de la finale en LDC). Chouchou de Didier Deschamps en Equipe de France, le natif de la région parisienne a connu 71 caps chez les Bleus pour 2 buts inscrits. Il n’a cependant pas été appelé lors du dernier rassemblement.

Aouar pour le remplacer

Après avoir réussi à conserver leur star en attaquant Harry Kane, le club anglais et notamment son entraîneur Nuno Santo s’adonnent désormais à enrôler un milieu de terrain capable de pallier aux départs de Sissoko et de Ndombélé (proche de quitter le club). Selon la presse d’outre-Manche, le remplaçant idéal ne serait autre que le lyonnais Houssem Aouar, qui pourrait rallier Tottenham d’ici la fin du mercato. Le club londonien a récemment initié des contacts avec l’OL et pourrait prochainement formuler une offre pour le joueur de 23 ans.