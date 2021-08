Man City Mercato : Officiel, Harry Kane dévoile sa décision finale !

Publié par Thomas le 25 août 2021 à 16:03

Véritable feuilleton de l’été en Angleterre pendant de longues semaines, le transfert de l’attaquant anglais Harry Kane chez les champions de Premier League, Manchester City, n’aura finalement pas lieu. Si le buteur star de Tottenham était tombé d’accord avec l’écurie mancunienne, la forte volonté du nouveau coach des Spurs, Nuno Santo, de garder le joueur de 28 ans a fini par payer. Kane vient d’annoncer publiquement sur ses réseaux qu’il resterait à 100 % chez les londoniens.

Manchester City : Harry Kane reste à Tottenham !

Très ambitieux lors de ce mercato estival, Pep Guardiola ne recrutera finalement pas Harry Kane cette saison, qui était son objectif depuis plusieurs mois. Malgré de nombreuses offres formulées par les Citizens, dont un montant astronomique de 150 millions d’euros, plus bonus, le président des Spurs, Daniel Levy, est resté droit dans ses bottes, refusant à chaque fois les offensives mancuniennes.

Malgré l’envie du joueur de rallier City, il semblerait que les discussions qui se sont tenues ces derniers jours avec le technicien portugais Nuno Santo aient convaincu Harry Kane, qui vient de publier sa décision finale sur ses réseaux sociaux. « C’était incroyable de voir la réception des fans Spurs faite à mon égard ce dimanche et de lire les messages de soutiens qui m’ont été parvenus ces dernières semaines… Je resterai à Tottenham cet été et serai à 100 % concentré pour aider le club à atteindre ses objectifs. »

Après Messi, Pep Guardiola loupe Harry Kane

Le mercato plein d’appétit de Manchester City n’aura finalement pas été payant à six jours de la fin du marché des transferts. Si Guardiola peut se consoler avec l’arrivée du très convoité Jack Grealish début août, le club nourrira néanmoins quelques regrets sur deux dossiers qu’il semblait pourtant maîtriser. Possible destination de Leo Messi lors de son départ du Barça, City se retrouvait dans l’impossibilité de signer l’Argentin, notamment à cause du recrutement quelques jours plus tôt de la star des Villans (les deux joueurs jouent au même poste).

Aujourd’hui, c’est Harry Kane, priorité numéro 1 cet été, qui recale les champions d’Angleterre, de quoi laisser un mal de crâne aux dirigeants citizens. Il reste peu de temps à Manchester City pour enrôler un grand attaquant capable de pallier le départ de Sergio Agüero.