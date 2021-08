OM Mercato : Vers un nouvel échec pour Longoria en Ligue 2

Publié par Ange A. le 28 août 2021 à 11:15

L’Olympique de Marseille espère encore boucler quelques signatures d’ici la clôture du mercato estival. L’ OM devrait néanmoins faire une croix sur une autre piste en Ligue 2.

Un nouvel revers se dessine pour l’ OM après Adli

Avec neuf renforts déjà officialisés, l’Olympique de Marseille connaît un été assez mouvementé. Pour autant, l’ OM est encore loin d’avoir terminé son recrutement estival. Pablo Longoria l’a d’ailleurs rappelé après le tirage au sort de la Ligue Europa. Seulement, tout ne sourit pas au club phocéen cet été. Longtemps sur les tablettes de Marseille, Amine Adli a fini par quitter Toulouse pour l’Allemagne. Le meilleur joueur de Ligue 2 la saison dernière s’est engagé pour cinq saisons avec le Bayer Leverkusen. Après cet échec, le club entraîné par Jorge Sampaoli pourrait enchaîner avec un autre en Ligue 2 d’ici la fermeture du mercato estival. Courtisé par le club provençal, Zinedine Ferhat pourrait rebondir ailleurs dans l’élite.

Un retour en Ligue 1 pour Zinedine Ferhat ?

À un an de l’expiration de son contrat, Zinedine Ferhat souhaite quitter le Nîmes Olympique, avant-dernier du championnat la saison dernière. Sur le départ, le milieu offensif algérien n’a joué qu’une seule rencontre (5 minutes) cette saison en Ligue 2 BKT. Foot Mercato indique que l’international algérien aux 12 sélections pourrait rejoindre le RC Strasbourg. Le club alsacien est présenté comme un sérieux prétendant contrairement à l’ OM. Seulement, le média en ligne révèle que le RCSA peine à trouver un arrangement avec Nîmes. Les Crocos réclament un montant compris entre 3,5 et 4,5 millions d’euros pour lâcher leur meneur de jeu. Dans ce dossier, Strasbourg devrait également se méfier de la concurrence étrangère. Des intérêts de Majorque, Burnley et d’Istanbul Basaksehr sont révélés par la même source.