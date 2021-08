PSG Mercato : En attendant Mbappé, Paris règle un dossier urgent

Publié par JEAN-LUC D le 28 août 2021 à 19:55

Au PSG, cette dernière semaine du mercato estival est essentiellement dominée par le transfert à venir de Kylian Mbappé au Real Madrid. Mais en attendant la finalisation de ce dossier, Leonardo s’active pour régler certaines affaires urgentes.

Mercato PSG : Leonardo veut prêter plusieurs Titis

Le marché des transferts est encore très loin d’être fini du côté du Paris Saint-Germain. À côté du fragile dossier Kylian Mbappé, Leonardo, Nasser Al-Khelaïfi et Mauricio Pochettino doivent en effet gérer l’épineuse question des éléments à forts potentiels du centre de formation des Rouge et Bleu. Et d’après les renseignements recueillis par le journal Le Parisien, les dirigeants du PSG souhaitent trouver du temps de jeu à plusieurs d'entre eux, loin de l’équipe de Pochettino.

Le plan de la direction parisienne serait de les envoyer en prêt dans d’autres clubs de Ligue 1 ou à l’étranger pour leur permettre de poursuivre leur progression en ayant du temps de jeu au haut niveau. Parmi les jeunes concernés figure Eric Dina Ebimbe. Apparu à deux reprises en Ligue 1 depuis le début de la saison, le jeune milieu de terrain parisien intéresse notamment l’AS Saint-Étienne, le RC Lens et l’ES Troyes AC.

Actuellement lié au PSG jusqu’en juin 2023, le Titi de 20 ans pourrait prolonger son contrat avant d’être envoyé en prêt d'ici la fin du mercato afin de réduire le groupe professionnel du Paris SG. L’autre jeune que Leonardo aimerait également placé d’ici le 31 août se nomme Arnaud Kalimuendo et les choses avancent plus clairement pour lui.

Vers un nouveau prêt pour Kalimuendo ?

Annoncé dans le collimateur de plusieurs équipes de Ligue 1, notamment l'ASSE, le RC Lens et Montpellier HSC, selon France Bleu Hérault, l’international espoir tricolore du Paris Saint-Germain pourrait finalement débarquer en Serie A d’ici la fermeture du mercato. En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par Gianluca Di Marzio, la piste menant à Cagliari semble aujourd’hui la plus plausible pour l’attaquant de 19 ans dont le contrat court jusqu’en 2024.

Après avoir refusé une offre de l’Atalanta Bergame pour le natif de Suresnes, Arnaud Kalimuendo, le Paris Saint-Germain se rapproche d’un accord avec Cagliari. Le spécialiste mercato de Sky Italia explique que le PSG, qui veut garder le contrôle sur son virevoltant ailier, pourrait bien le prêter au club sarde d'ici le 31 août à minuit. « L’option Arnaud Kalimuendo avance toujours plus, avec l’attaquant qui pourrait arriver en prêt en provenance du PSG », indique Gianluca Di Marzio sur Twitter, sans toutefois préciser si ce prêt sera assorti d’une option d’achat ou non.

Affaire à suivre donc…