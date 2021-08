ASSE Mercato : Puel fonce sur un joueur de Manchester City

Publié par ALEXIS le 28 août 2021 à 22:35

L’ ASSE guette une opportunité sur le marché, avant la fin du marché des transferts, le 31 août à minuit. Une nouvelle piste stéphanoise menant vers un joueur offensif en Angleterre est évoquée ce samedi.

ASSE : Puel tente le coup pour Patrick Roberts

L’ ASSE va-t-elle frapper un gros coup en cette fin de mercato estival ? Pas certain, faute de moyens financiers. Toutefois, la rumeur du marché évoque l’intérêt de Claude Puel pour un joueur offensif en grande difficulté à Manchester City. Si l’on en croit les indiscrétions de Sky Sports, l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne cherche à récupérer Patrick Roberts, un polyvalent ailier anglais en manque de temps de jeu chez les Citizens. Il est sous contrat à Manchester City jusqu'en juin 2022, soit pour 10 mois encore. Quant à sa cote sur le marché des transferts, elle est évaluée à 2 millions d'euros.

Qui est Patrick Roberts ?

Patrick Roberts a été formé à Fulham FC (2010-2014), puis lancé en Premier League par le club londonien lors de la saison 2013-2014. Après la saison (2014-2015) en Championship avec les Cottagers (relégués), le joueur de 24 ans a été transféré à Manchester City pour 7,2 M€ en juillet 2015. Cependant, l'ailier (droit ou gauche) n’a pas réussi à s’imposer dans le nord de l’Angleterre. Il n’a joué que 3 matchs avec l’équipe professionnelle mancunienne en 6 ans.

En effet, le joueur sollicité par l’ ASSE a été prêté tout ce temps. D’abord au Celtic FC (2016-2018), puis à Gérone (2018-2019), à Norwich City (juillet 2019-janvier 2020) à Middlesbrough (janvier 2020-janvier 2021) et à Derby County (de février à mai 2021) la saison dernière. International anglais, Patrick Roberts a joué avec les sélections U17, U18, U19 et U20 britanniques, entre 2012 et 2017.