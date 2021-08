AS Monaco Mercato : Un crack de Kovac courtisé par la Juve ?

Publié par Ange A. le 30 août 2021 à 06:50

En pleine reconstruction, la Juventus voudrait frapper un coup du côté de l’AS Monaco. Un jeune milieu de terrain monégasque serait dans le viseur des Bianconeri selon les informations de la presse italienne.

La Juventus intéressée par un prodige de l’AS Monaco

La Juventus de Turin réalise un début de saison compliqué. Accroché par l’Udinese lors de la 1re journée de Serie A, le club du Piémont a été battu à domicile par Empoli (0-1). Avec le départ de Cristiano Ronaldo, le chantier s’annonce énorme pour Massimiliano Allegri, le nouveau coach des Bianconeri. S’il a déjà accueilli la révélation de l’Euro 2020 Manuel Locatelli, le technicien italien voudrait encore du renfort pour son entrejeu. Dans ce sens, Tuttosport assure que la Vieille Dame s’intéresse au milieu de l’AS Monaco Aurélien Tchouaméni. Mais ce dossier s’annonce compliqué pour le club italien, notamment en raison de la fermeté du board de l’ASM.

L’avenir de Tchouaméni déjà réglé à l’ASM

Sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’en 2024, Aurélien Tchouaméni est encore loin de la sortie. Coté à 30 millions d’euros sur Transfermarkt, le milieu de terrain de 21 ans est un élément essentiel du dispositif de Niko Kovac. Il compte déjà huit titularisations, pour un but, en autant de matchs du club de la Principauté cette saison. Vice-présdent du club de la Principauté, Oleg Petrov a récemment fermé la porte à un transfert de Tchouaméni. « On est capables de dire non. Nous sommes en train de construire le club avec l’aide de l’actionnaire. Tout le monde est fort et stable pour avoir des résultats, et nous allons progresser », a assuré le responsable russe dans une récente sortie. Reste maintenant à savoir si la Juventus saura convaincre l’exécutif monégasque de lui céder sa pépite. Elle dispose encore de 24 heures pour le faire.