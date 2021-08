Stade Rennais Mercato : Florian Maurice fait une annonce forte !

Publié par Thomas le 30 août 2021 à 12:44

À seulement quelques heures de la fin du mercato estival et après plusieurs signatures très ambtieuses, le Stade Rennais a fait une grande annonce en termes de recrutement par l’intermédiaire de son directeur sportif Florian Maurice.

Stade Rennais Mercato : Florian Maurice se dit très satisfait

Malgré une défaite ce dimanche contre le SCO d'Angers, le SRFC réalise un début de saison très convaincant, avec notamment une qualification pour la Ligue Europa Conférence, nouvelle compétition de l’UEFA, en éliminant Rosenborg en barrage. Après six recrues d’envergure à mettre au crédit d’une direction très ambitieuse, Florian Maurice a fait une annonce importante sur la fin du mercato Rennais. Lors de la présentation du milieu Baptiste Santamaria la semaine dernière, le directeur sportif rennais a estimé que le mercato breton « arrive au bout en quantité et en qualité ». Selon lui, la recherche d’un milieu défensif, capable de soulager la défense n’est plus d’actualité. L'ancien footballeur n'exclut cependant pas la venue d'un apport offensif.

Après l’arrivée récente du Croate Lovro Majer, considéré dans son pays comme le nouveau Modric, le board rennais estime qu’il n’est plus nécessaire de recruter au milieu de terrain. Néanmoins, les Bretons ne se ferment pas à l’idée de signer un attaquant de pointe, capable de suppléer le jeune Jérémy Doku, blessé pour une durée indéterminée. Le SRFC aurait dans son viseur deux attaquants, aux profils totalement différents. Tout d’abord, un buteur anglais, Mallik Wilks, véritable star dans son club de Hull City.

L’attaquant de 22 ans est sous contrat jusqu’en juin prochain chez les Tigers et pourrait quitter la Championship pour franchir un grand pas dans sa carrière. Dans le même temps, Bruno Genesio aurait formulé son souhait à Florian Maurice, d’enrôler le très bon attaquant du MHSCGaëtan Laborde, qui réalise un début de saison tonitruant. Rennes aurait déjà entamé des discussions avec Montpellier.