PSG Mercato : Haaland, une bonne nouvelle tombe pour le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 31 août 2021 à 09:25

En cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, Erling Haaland pourrait faire l’objet d’une offre stratosphérique de la part du PSG dans les prochaines 24 heures. Et le club parisien pourrait même avoir sa chance dans ce dossier majeur.

L’intérêt du PSG pour Haaland confirmé en Allemagne

Kylian Mbappé n’a pas encore quitté le Paris Saint-Germain, mais le mercato estival n’est pas encore terminé. Jusqu’à minuit, il peut se passer bien de choses. Surtout que l’international français de 22 ans n’a pas renoncé à son envie d’ailleurs. Pour se mettre à l’abri de toute surprise désagréable, le PSG garde la main sur le dossier Erling Haaland. D’après le journal allemand Sport Bild, Leonardo s’est renseigné auprès de l’agent du buteur norvégien, Mino Raiola, sur un éventuel transfert sur cette fin du mercato.

Le directeur sportif des Rouge et Bleu prévoit notamment de réagir rapidement si le Real Madrid revenait à la charge et que Kylian Mbappé venait finalement à quitter Paris dans les prochaines heures. Cependant, l’affaire s’annonce déjà compliquée puisque le Borussia Dortmund n’est pas forcément intéressé par une vente de son serial buteur. Néanmoins, la vérité serait vraiment tout autre dans ce dossier.

Le BVB contraint de vendre pour son statut juridique ?

En effet, selon les indiscrétions recueillies par The Athletic lundi dans la rubrique Ornstein on Monday, il existe bel et bien une possibilité de déloger Erling Haaland pendant ces dernières vingt-quatre heures du marché des transferts. Le média britannique explique notamment que le Borussia Dortmund craint même une offensive d’envergure pour son joueur de 21 ans d’ici minuit.

Avec l’intérêt annoncé du Paris Saint-Germain pour le Golden Boy 2020, le BVB est conscient qu’il ne pourra pas retenir Haaland si une proposition proche de 200 millions est formulée, en raison notamment de son statut juridique de société anonyme. Si le Real Madrid revient à la table des négociations et que l’opération Mbappé se règle autour des 200 millions d’euros comme annoncés par plusieurs sources concordantes, le Paris SG peut très bien aller déloger Haaland de Dortmund.

Affaire à suivre donc…