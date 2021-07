Arsenal Mercato : 58M€, Ben White arrive chez les Gunners !

Publié par Thomas le 26 juillet 2021 à 12:58

Longtemps dans les petits papiers de Mikel Arteta à Arsenal, le défenseur de 23 ans, Ben White, révélation de Premier League cette saison avec Brighton, va s’engager chez les Gunners. Sa visite médicale est prévue mercredi. Les dirigeants anglais vont débourser une somme avoisinant les 58 millions d’euros, pour celui qui risque de s’imposer dans la durée à Arsenal.

Arsenal : Ben White officialisé dans la semaine

Si vous n’êtes pas coutumiers de la Premier League, le nom de Ben White ne vous dit peut-être rien. Et pourtant, le défenseur anglais, à seulement 23 ans, fait figure d’étoile montante en Angleterre, et dans son club de Brighton où il s’est révélé. Courtisé par les plus grandes écuries européennes, le joueur était la priorité numéro une en défense de Mikel Arteta. Désireux de se séparer de centraux vieillissants (David Luiz poussé vers la sortie), Arsenal était parvenu à un accord avec les représentants de Ben White, pour un transfert d’environ 58 millions d’euros. Le joueur est attendu à Londres pour passer sa visite médicale mercredi, et sera officialisé dans la foulée. Lié aux Seagulls jusqu’en 2024, White franchit un pallier important en devenant le leader de la défense de l’Emirates Stadium.

Malgré une 16e place à effacer des mémoires du côté de Brighton, le défenseur anglais s’était fait remarquer par sa tranquillité en défense, à seulement 23 ans. Prêté à Leeds United en 2019, le joueur faisait partie des titulaires de confiance de Marcelo Bielsa. Depuis deux ans, Ben White témoigne d’une grande montée en puissance. Sélectionné pour la première fois cette année par Gareth Southgate, le joueur a disputé deux rencontres avec les Three Lions et faisait partie de la liste pour l'Euro 2020. Après Nuno Tavares et Albert Sambi Lokonga, Arsenal signe un gros coup, cette fois-ci en défense, permettant de soulager les lacunes de la saison dernière.