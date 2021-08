Stade Brestois Mercato : Officiel, un joueur de l'Inter en renfort

Publié par ALEXIS le 31 août 2021 à 22:25

Grâce au Stade Brestois, Lucien Agoumé fait son retour dans l’hexagone, deux ans après son transfert en Italie. Il est prêté au club breton par l’Inter Milan, pour une saison, ce dernier jour du mercato estival 2021.

Le Stade Brestois s'offre Agoumé en prêt

Courtisé par l’ ASSE en quête d’attaquant, Lucien Agoumé ne jouera pas avec les Verts, mais plutôt au Stade Brestois. C’est le club du Finistère qui a réussi à attirer le jeune joueur formé au Sochaux-Montbéliard. Dans un communiqué sur son site internet, le SB29 a annoncé l’arrivée officielle du milieu défensif de l’Inter Milan, après Youssouph Badji (avant-centre prêté par Bruges), lundi. « Le Stade Brestois est en mesure d’annoncer le prêt pour une saison (sans option d’achat) de Lucien Agoumé. Le milieu de terrain avait rejoint l’Inter en 2019, club avec lequel il vient par ailleurs de prolonger jusqu’en 2025. Il portera le N°10 », a communiqué le club de Ligue 1.

Lucien Agoumé, « je veux aider le SB29 »

Le joueur de 19 ans avait joué avec Sochaux en Ligue 2, lors de l’unique saison 2018-2019, avant son transfert chez les Nerazzurri en juillet 2019. Il va donc découvrir la Ligue 1 à l’occasion de son retour en France. Et le Franco-Camerounais s’en réjouit. « Je suis très content de venir ici. J’espère y trouver de la continuité et des victoires en prenant du plaisir. […] Je veux aider cette équipe », a-t-il déclaré après la signature de son contrat.

« La Ligue 1 est plus relevée depuis quelques années et l’arrivée de joueurs comme Neymar ou Lionel Messi par exemple. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui y jouent », a souligné Lucien Agoumé, avant de justifier son choix : « après être parti jeune à l’Inter, j’ai fait un choix personnel de revenir au pays pour pouvoir jouer et me faire connaître ».