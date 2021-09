OM Mercato : 15 M€, un nouveau fiasco en attaque pour Longoria !

Publié par Timothée Jean le 01 septembre 2021 à 05:25

Parmi les joueurs pistés par la direction de l’ OM durant ces dernières du mercato estival, le nom de Gaëtan Laborde a souvent été cité. Mais l’attaquant de Montpellier HSC ne devrait pas rejoindre Marseille cet été.

Pablo Longoria ne le cache pas, le président de l’ Olympique de Marseille souhaite attirer un nouvel « élément offensif » pour compenser le départ de Dario Benedetto. Plusieurs pistes offensives ont été activées dans ce sens. Les noms d’Andy Delort, Alexander Sorloth, Willian José ou encore Cyle Larin ont été annoncés à Marseille ces derniers jours, mais cela n’a abouti sur rien de concret.

Ces échecs successifs ne freinent pas pour autant la direction phocéenne dans sa quête d’un grand attaquant de pointe. Le président marseillais Pablo Longoria s’est en effet tourné vers une autre piste offensive, celle menant à Gaëtan Laborde. L’attaquant français sort d’une belle saison en Ligue 1 et s’apprête à quitter le Montpellier HSC cet été. L’ OM souhaitait alors profiter de cette situation pour le détourner du Stade Rennais. Mais le club phocéen a accusé un énorme sur cette piste offensive. Après une longue période d’incertitude marquée par plusieurs rebondissements, Gaëtan Laborde va finalement défendre les couleurs du club breton cette saison.

Gaëtan Laborde d'accord pour rejoindre Rennes

Les dirigeants de Montpellier HSC et leurs homologues du Stade Rennais avaient déjà trouvé un accord économique pour le transfert de Gaëtan Laborde. Il ne restait plus qu’à s’entendre avec le joueur de 27 ans pour acter son transfert. C’est désormais chose faite ! RMC Sport assure que l’attaquant montpelliérain s’est finalement entendu avec le SRFC. Il devrait signer un contrat de quatre ans à Rennes. Le montant de son transfert est estimé à environ 15 millions d’euros et sera officialisé dans les prochaines heures.