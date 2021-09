Mercato : Falcao fait un retour fracassant à Madrid !

Publié par Thomas le 01 septembre 2021 à 11:14

Après deux saisons dans le championnat turc à Galatasaray, l’attaquant colombien Radamel Falcao notamment passé par l’AS Monaco et l’Atlético Madrid, va faire son grand retour en Liga, dans un club pour le moins inattendu.

Falcao fait son grand retour chez un promu

C’est sûrement l’une des bombes de dernière minute du championnat espagnol et elle est à mettre au crédit du grand attaquant colombien Radamel Falcao, qui retourne en Liga chez un promu après deux saisons en demi-teinte dans le club turc de Galatasaray (42 rencontres disputées pour 20 buts inscrits). El Tigre va rejoindre les rangs du Rayo Vallecano, club populaire de Madrid, qui s’est hissé cette saison dans l’élite après des barrages fabuleux pour la montée au début de l’été.

L’équipe à la frange rouge cherchait un attaquant de haut niveau afin de palier aux carences offensives aperçues depuis la reprise du championnat. L’ancien monégasque a paraphé un contrat de deux saisons à Madrid et a pour objectif d’être prêt pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qu’il compte disputer malgré ses 35 ans et une forte concurrence à la pointe de l’attaque des Cafeteros.

L’opération s’est bouclée dans les dernières minutes officielles du mercato estival. Le joueur et le club ont convenu un accord total, mais le dossier traînait et risquait de ne pas aboutir faute à une deadline qui approchait. Malgré de nombreuses blessures ces dernières années, Radamel Falcao reste un attaquant redoutable, qui continue à marquer des buts dans tous les clubs où il est passé, hormis un passage délicat en Premier League de 2014 à 2016).

El Tigre a notamment fait les beaux jours de Monaco en remportant le championnat de France et en se hissant jusqu’en demi-finale de Ligue des Champions en 2017. Révélé au FC Porto de 2009 à 2011 (72 buts en 87 matchs) Falcao explose à l’Atlético Madrid où il fera partie des plus grands attaquants de la planète, avec pour point d’orgue, une 5e place au classement Ballon d’Or 2012 et une entrée dans le XI de l’année FIFA la même année.