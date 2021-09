PSG Mercato : Le Paris SG a frappé un grand coup après Messi

Publié par JEAN-LUC D le 01 septembre 2021 à 18:20

Le mercato du PSG s’est poursuivi jusqu’aux dernières minutes du marché des transferts. Après avoir surpris le monde du foot avec Lionel Messi, le club de la capitale a frappé un autre gros coup durant cette période de recrutement.

Jérôme Rothen : « C’est une grosse recrue pour le PSG »

Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi, le Paris Saint-Germain a enregistré le renfort de Nuno Mendes dans les dernières minutes du mercato estival. À la recherche d’un latéral gauche du même calibre que Achraf Hakimi, le club de la capitale a trouvé un accord avec le Sporting Portugal pour l’international portugais de 19 ans sur la base d’un prêt payant de 7 millions d’euros selon Transfermarkt, ainsi qu’une option d’achat fixée à 40 millions d’euros. Une très belle acquisition selon l’ancien milieu offensif du PSG, Jérôme Rothen.

« C’est une grosse recrue pour le PSG », s’exclame le consultant sportif sur RMC. Avant ajouter : « Déjà parce que dès sa première année il est Champion du Portugal en étant un titulaire indiscutable. Ce poste de latéral gauche était un problème pour le PSG vu que Bernat a du mal à revenir. Donc oui, c’était un problème. On l’a encore vu ce week-end avec Diallo à Reims… Le PSG frappe un grand coup. En plus, c’est un prêt, donc il n’y a quasiment aucun risque. Je pense qu’avec lui tu peux t’amuser sur le côté gauche, et dans plusieurs systèmes. »

Justement, avec le jeune compatriote de Cristiano Ronaldo, Mauricio Pochettino dispose désormais, à droite avec Hakimi comme à gauche, d’arguments solides pour faire passer un cap au PSG en Ligue des Champions. Mais qui est Nuno Mendes ?

Qui est Nuno Mendes, le nouveau latéral gauche du PSG ?

« Le natif de Sintra, dans le district de Lisbonne, est formé au Sporting CP où il passe professionnel en 2019. Il participe à 47 rencontres (1 but, 3 passes décisives) avec le club lusitanien et aide l’équipe à remporter le titre de Champion du Portugal ainsi que la Coupe de la Ligue, en 2021. Nuno Mendes est sélectionné en équipe nationale dans toutes les catégories jeunes depuis les U16. Il fait ses débuts avec l’équipe A pour affronter l’Azerbaïdjan, le 24 mars 2021. Le défenseur de 19 ans dispute 5 matches avec le Portugal, avant d’être appelé par Fernando Santos pour participer à l’UEFA Euro 2020 », peut-on lire sur le site officiel du Paris SG.