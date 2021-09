PSG Mercato : Surprise, Doha prépare déjà la succession de Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 02 septembre 2021 à 05:15

Après avoir résisté aux assauts du Real Madrid cet été, le PSG sait que le plus difficile est encore à venir avec Kylian Mbappé. Conscient que l’attaquant de 22 ans pourrait refuser de prolonger son contrat et donc partir gratuitement dans un an, Doha prépare d’ores et déjà sa succession.

Mercato PSG : Mbappé vers un départ gratuit inéluctable ?

Malgré une troisième offre colossale de 200 millions d’euros du Real Madrid, le Paris Saint-Germain a refusé de libérer Kylian Mbappé de sa dernière année de contrat. Et le club de la capitale espère désormais convaincre l’international français de parapher un nouveau bail. Selon les informations du journal Le Parisien, les dirigeants des Rouge et Bleu sont ainsi disposés à battre des records mondiaux afin de conserver l’enfant de Bondy. Le journal régional explique notamment que la dernière offre reçue par Mbappé de la part du PSG porte sur un engagement couvrant les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en 2026, avec à la clé un salaire annuel de 45 millions d’euros net, soit beaucoup mieux que Lionel Messi et Neymar.

Doha serait également disposé à verser au joueur une prime à la signature de 100 millions d’euros. Mais après son dernier message sur les réseaux sociaux, « Reprogramme tes rêves pour bientôt. La vie est belle », le champion du monde 2018 va être difficile à convaincre. Surtout que Sky Sports croit savoir qu’il n’aurait pas du tout apprécié d’être retenu « contre son gré » par sa direction. Un départ serait alors plus que probable pour l’ancien avant-centre de l’AS Monaco. Et le PSG s’y prépare déjà.

Erling Haaland à la place de Mbappé ?

D’après les informations relayées ce mercredi par ESPN, les dirigeants du Paris Saint-Germain sont décidés à faire du phénomène norvégien Erling Haaland le successeur de Kylian Mbappé au sein de l’équipe de Mauricio Pochettino. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo auraient ainsi lancé d’ores et déjà les grandes manoeuvres afin de recruter le buteur du Borussia Dortmund l’été prochain. Surtout que l’international norvégien de 21 ans sera disponible pour seulement 75 millions d’euros dans douze mois.

Auteur de 63 buts en 64 matches toutes compétitions confondues sous le maillot du Borussia Dortmund, Haaland devrait toutefois faire l’objet d’une lutte acharnée puisque Manchester City, le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich, Liverpool, Chelsea, Manchester United et la Juventus Turin seraient tous sur les rangs pour le recruter. Le PSG est donc prévenu.