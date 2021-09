Bordeaux Mercato : Quand Gérard Lopez compare le FCGB au PSG

Publié par Ange A. le 02 septembre 2021 à 03:55

Le mercato estival clos, il est temps de dresser le bilan du recrutement effectué durant cette fenêtre des transferts. Président des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez a dressé un bilan élogieux de son mercato.

Bordeaux l’égal du PSG cet été selon Gérard Lopez

Après le retrait de King Street en avril, les Girondins de Bordeaux se sont trouvés un nouveau propriétaire cet été. Ancien président du Lille OSC, Gérard Lopez est le nouveau patron du FCGB. Son arrivée à la présidence de Bordeaux a donné un coup de fouet au mercato du club au scapulaire. Celui-ci a enregistré pas moins de neuf signatures cet été. De quoi satisfaire l’ancien dirigeant lillois qui estime avoir réalisé « un bon mercato même s’il aurait fallu un ou deux transferts de plus pour qu’il soit parfait ». « On a ajouté de la qualité, de la concurrence et de la jeunesse. Financièrement, on s’y retrouve aussi […] Avec le PSG, on a été l’un des clubs les plus actifs », a noté Lopez dans les colonnes de L’Équipe.

Des ventes encore dans les tuyaux chez les Girondins ?

Dans sa sortie, Gérard Lopez déplore le recrutement raté Mostafa Mohamed. La faute à un désaccord entre le Zamalek et Galatasaray où l’Égyptien était prêté depuis l’hiver. « Le joueur était extrêmement triste, on est avec lui […] On nous avait garanti qu’il n’y aurait pas de souci », a assuré le président des Girondins. Lequel se montre optimiste pour la suite du mercato de Bordeaux. L’entrepreneur luxembourgeois espère encore réaliser quelques ventes vers la Turquie ou la Russie où le marché des transferts est encore ouvert.