ASSE : Choix inattendu d'Étienne Green sur son avenir

Publié par ALEXIS le 23 août 2021 à 21:00

Gardien titulaire de l’ ASSE depuis début avril 2021, Étienne Green a pris une décision surprenante sur son avenir. Il a décidé de tourner le dos à la sélection de France, au profit de celle d’Angleterre.

ASSE : Étienne Green veut jouer avec l'Angleterre

Alors que la trêve internationale commence le dimanche 29 août 2021, Étienne Green, gardien de but de l’ ASSE, a fait connaître son choix concernant l’équipe nationale des espoirs de France. D’après les informations de Ouest-France, le portier de l’AS Saint-Étienne a décidé de jouer pour l’Angleterre. Selon le quotidien régional, « Green a récemment fait savoir à Sylvain Ripoll (sélectionneur des espoirs de France) et son staff qu’il souhaitait défendre les couleurs de son pays de naissance : l’Angleterre ». Le gardien de but formé à l’ ASSE était dans l’équipe des Bleuets lors de l’Euro 2021 des U21, disputé en Hongrie et en Slovénie. Il était remplaçant lors du match contre les Pays-Bas, mais n’a pas joué un seul match pendant la compagnie européenne. Le n°40 de Verts est donc libre de choisir sa sélection.

Qui est Étienne Green ?

Quelle que soit sa décision officielle, Étienne Green défendra toujours les couleurs de l’ ASSE. Il est sous contrat avec les Stéphanois jusqu’en juin 2024, après la prolongation de son bail en mars 2021. Le portier de 21 ans est né à Colchester (en Grande-Bretagne), d'un père anglais et d'une mère française. Il a passé 11 ans (2009-2020) au sein du centre de formation de Sainté. Il a signé son premier contrat professionnel le 20 juin 2020 et a joué son 1er match chez les pros le 4 avril 2021. Le dernier rempart de l' ASSE totalise à ce jour 11 matchs en Ligue 1 pour autant de titularisations. Il a concédé 12 buts et a réussi 3 clean sheet. Le Franco-Anglais assure la succession de Stéphane Ruffier et de Jessy Moulin.