OM Mercato : Clap de fin pour une piste offensive en Serie A !

Milieu offensif de Naples, Adam Ounas intéressait l’ OM lors de ce mercato estival. Mais l’international algérien est resté en Serie A cette saison et aurait finalement décidé de prolonger son contrat avec le club napolitain.

En quête de renfort offensif lors de ce mercato estival, l’ OM a tenté de faire venir Adam Ounas. Un bon plan à priori, puisque le milieu offensif, qui a déjà connu le Championnat de France sous le maillot de l’OGC Nice, n’avait plus qu’un an de contrat avec Naples. De plus, Adam Ounas n’est plus titulaire au sein du club napolitain et souhaitait rejoindre l’Olympique de Marseille dans un projet très ambitieux.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont alors entamé des négociations avec leurs homologues napolitains en vue de boucler son prêt cet été. Mais après plusieurs semaines de spéculation, Adam Ounas est finalement resté à Naples, malgré une instance de départ. Et si l’ OM envisageait de le recruter gratuitement dans un an, le club phocéen devra revoir ses plans. Car selon les dernières informations du journaliste italien Nicolò Schira, le joueur de 24 ans aurait trouvé un accord avec la direction de Naples pour prolonger son contrat d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2023.

Il faudra sortir le chéquier pour Adam Ounas

Toujours selon la même source, les grandes lignes de cet accord ont d’ores et déjà été définies entre les deux parties. Après deux saisons passées en Serie A, Adam Ounas ne souhaite pas quitter la Campanie sans apporter sa contribution aux finances de Naples. Les éventuels clubs intéressés sont donc prévenus, il faudra sortir le chéquier pour tenter de le recruter lors du prochain mercato estival. D’ici là, l’ancien Niçois poursuit toujours son aventure en Italie. L’entraîneur Luciano Spalletti compte sur lui pour la suite de la saison.