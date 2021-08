PSG Mercato : Mauro Icardi a choisi sa prochaine destination !

Publié par JEAN-LUC D le 14 août 2021 à 23:10

Mauro Icardi va quitter le PSG d’ici le 31 août prochain.Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, l’attaquant argentin va devoir se trouver un nouveau point de chute. D’ailleurs, le joueur de 28 ans sait déjà où il veut aller s’il quitte Paris.

Mauro Icardi en froid avec Lionel Messi

L’arrivée de Lionel Messi ouvre un peu plus la porte de sortie à Mauro Icardi. Comme l’explique le quotidien L’Équipe ce samedi, l’ancien capitaine de l’Inter Milan n’est pas en odeur de sainteté avec le nouveau numéro 30 du Paris Saint-Germain depuis plusieurs années. Très proche de Maxi Lopez, l’ancien époux de l’actuelle compagne d’Icardi, Wanda Nara, le septuple Ballon d’Or n’a jamais pardonné à son compatriote de ravir la femme de son ami. Le temps est passé, mais Icardi n’a plus été appelé en sélection.

Acheté à 50 millions d’euros l’été dernier en provenance de l’Inter, Mauro Icardi va devoir aller trouver son bonheur. La Gazzetta dello Sport explique que : « vieille histoire avec Wanda Nara et Maxi Lopez, qui est un ami proche de Messi. Il serait donc impossible que les deux cohabitent au PSG cette saison et selon toute vraisemblance, c’est Icardi qui devrait plier les bagages. » Conscient de cette situation, le natif de Rosario a déjà choisi sa prochaine destination.

PSG Mercato : Mauro Icardi veut retourner en Italie

En effet, d’après les renseignements recueillis par le média TodoFichajes, s’il était déterminé à tout faire pour prendre toute sa place dans l’équipe de Mauricio Pochettino, l’international argentin veut désormais tourner la page Paris SG et est même plus motivé par un nouveau challenge. Toujours selon la même source espagnole, le joueur formé au FC Barcelone a indiqué à ses représentants qu’il désire retourner en Serie A, un championnat qu’il connaît bien pour y avoir passer l’essentiel de sa carrière jusqu’à maintenant. Pour rappel, son nom a été associé à l’AS Rome, la Juventus Turin, l’AC Milan et la Lazio Rome.