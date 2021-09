France - Finlande : Grosse surprise dans le groupe de Deschamps

Publié par Timothée Jean le 07 septembre 2021 à 00:50

L’équipe de France affronte ce mardi (20h45) la Finlande dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022. Et Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, devra composer avec plusieurs absences pour cette rencontre.

Encore des blessés dans le groupe de Deschamps

L’équipe de France traverse actuellement une situation très difficile. Les champions du monde en titre sont sur une mauvaise série de cinq matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Tenus échec en Ukraine (1-1), les hommes de Didier Deschamps conservent toutefois la tête du groupe D devant la Finlande. Un dauphin au classement qu’ils affrontent d’ailleurs ce mardi à partir de 20h 45 au Groupama Stadium à Lyon.

Les Bleus auront à coeur de mettre fin à cette série de résultats négatifs, en s’imposant à face aux Finlandais. « Sur ces deux matchs que l'on a joués, on a été dans la réaction plutôt que dans l'action. On a conscience de cela et ça passe par demain (mardi) pour inverser cette tendance. On doit retrouver notre efficacité offensive et défensive », a déclaré Didier Deschamps en conférence de presse ce lundi. Mais le sélectionneur de l’équipe de France devra composer avec plusieurs absences pour ce match.

Déjà privé de Kylian Mbappé, N'Golo Kanté et Corentin Tolisso, Didier Deschamps devra aussi se passer de Jules Koundé, suspendu deux matchs suite à son carton rouge face à la Bosnie. « Jules a pris deux matchs, donc il ne sera pas disponible », a confié l’entraineur français.

Wissam Ben Yedder de retour dans le groupe des Bleus

Kingsley Coman incertain pour le match face à la Finlande, Didier Deschamps a alors décidé de convoquer l’attaquant de l’AS Monaco, Wissam Ben Yedder. « J’ai Kingsley (Coman) qui a un petit souci au mollet donc j'ai rappelé Wissam (Ben Yedder). Il nous rejoindra ce soir. Thomas (Lemar) a eu une petite gêne musculaire puis derrière une forte gastro, mais il sera dans la séance aujourd'hui », a ajouté DD.