OM Mercato : Luan Peres dévoile déjà sa future destination

Publié par Timothée Jean le 07 septembre 2021 à 16:02

Nouvelle recrue estivale de l' OM, Luan Peres s’est confié sur son avenir lors d’une interview accordée Goal au Brésil. Le défenseur central brésilien en a profité pour dévoiler sa future destination.

OM Mercato : Luan Peres est heureux à Marseille

Arrivé cet été en provenance de Santos FC contre un chèque de 4,5 millions d'euros, Luan Peres (27 ans) s’est rapidement imposé dans le onze de départ de l’Olympique de Marseille. Le défenseur brésilien a convaincu son entraîneur Jorge Sampaoli et a conquis le coeur des supporters phocéens grâce à sa solidité en défense et ses relances bien inspirées du gauche. Une arrivée estivale qui fait plaisir aux Phocéens.

Interrogé par Goal, Luan Peres est revenu sur les coulisses de son arrivée à Marseille. « L'après-midi du match contre Cianorte, mon agent m'appelle et me dit que le Spartak Moscou et l'Olympique de Marseille sont intéressés. Pour la grandeur du club, pour Sampaoli, pour l'équipe qui était en train d'être montée ici, j'ai été attiré. J'ai dit que j'étais partant et tout s'est réglé rapidement, même si je n'y croyais pas trop. Sampaoli m'a appelé pour me dire de venir le rejoindre, que tout allait bien se passer. J'étais très heureux à Santos, mais j'ai toujours eu le rêve de jouer en Europe », a-t-il confié.

Luan Peres espère revenir à Santos

Si Luan Peres découvre désormais le football européen sous les couleurs de l' OM, il n’oublie pas pour autant son ancienne équipe. Le défenseur central rêve de revenir un jour au pays et défendre les couleurs de Santos FC. « Si je retourne au Brésil, ce serait un honneur pour moi de pouvoir retourner à Santos. J'étais très heureux à Santos, trois années merveilleuses, recevoir cette affection des fans est sensationnel. C'était génial de sortir vainqueur, avec les portes ouvertes », a confié Luan Peres, toujours fidèle suiveur de son ancienne formation. Pour l’heure, le défenseur de 27 ans reste focus sur sa nouvelle aventure à Marseille, où son contrat expire en juin 2025.