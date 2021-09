PSG Mercato : Leonardo vise un coup retentissant à Chelsea !

Publié par JEAN-LUC D le 08 septembre 2021 à 09:02

L’axe Chelsea - PSG pourrait se réchauffer dans les mois à venir. Leonardo et le club de la capitale en pinceraient pour un cadre de Thomas Michel.

Leonardo veut boucler un coup à 0€ à Chelsea

Cet été, le Paris Saint-Germain s’est nettement renforcé en défense avec les arrivées hautement saluées de Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Toutefois, Leonardo veut encore faire venir un nouvel élément dans ce secteur de jeu afin d’offrir plus d’options à l’entraîneur Mauricio Pochettino. À la mi-août, Dharmesh Sheth, journaliste de Sky Sport, annonçait notamment un intérêt des Rouge et Bleu pour Antonio Rüdiger.

« Il a dit à Thomas Tuchel qu’il est totalement impliqué à Chelsea pour cette saison lorsque Tuchel veut qu’il reste plus longtemps que cette saison. Il peut signer un précontrat avec un club étranger en janvier. Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain surveillent sa situation. » Et selon le spécialiste mercato anglais, le club parisien serait toujours sur les traces de l’international allemand. D’autant que sa situation à Londres laisse à penser à un départ dès cet hiver ou en fin de saison.

Mercato PSG : Chelsea prêt à laisser filer Antonio Rüdiger ?

En effet, selon les renseignements recueillis par Eurosport UK, les dirigeants de Chelsea refusent d’accéder aux exigences d’Antonio Rüdiger qui réclame 230.000 euros par semaine alors qu’il perçoit actuellement 150.000 euros. Même si Thomas Tuchel fait de la prolongation de son compatriote une priorité, les Blues ne semblent pas disposés à lui accorder une telle revalorisation salariale.

Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Roma contre un chèque de 35 millions d’euros , Antonio Rüdiger pourrait donc honorer tranquillement sa dernière année d’engagement avec le club londonien avant de s’en aller librement à la fin de la saison. Sauf si Chelsea se résout à le vendre en janvier afin d’encaisser une certaine d’argent sur son transfert. Dans tous les cas, le PSG surveille sa situation avec beaucoup d’attention.